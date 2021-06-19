شكرا لقرائتكم خبر عن 6 هزائم و18 انتصارا.. ماذا قدم أروابارينا مع بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الأرجنتيني أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، للكثير من الانتقادات في الفترة الماضية، بسبب تراجع نتائج بيراميدز تحت قيادته، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة من سموحة بثلاثية نظيفة في الدوري العام.

واعترف المدير الفني خلال الجلسة التي عقدها مع إدارة النادي، بتحمله المسئولية الكاملة عن النتائج الأخيرة في الدوري وأنه بصفته المدير الفني فهو المسئول عن كل شيء يخص الفريق، معترفا بأن الإدارة لم تقصر في أي شيء تجاه الفريق سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، ووفرت الدعم المطلوب على كل المستويات وبكل قوة.

تولى أروابارينا قيادة بيراميدز في 11 نوفمبر 2020، ويمتد تعاقده مع الفريق حتى نوفمبر 2022، ونستعرض أبرز ما قدمه صاحب الـ 45 عاماً مع بيراميدز في الأرقام التالية:

تولى أروابارينا قيادة بيراميدز في: 35 مباراة

فاز في: 18 مباراة

تعادل في: 11 مباراة

تلقى: 6 هزائم

سجل بيراميدز تحت قيادته: 55 هدفاً

بينما استقبلت شباكه: 36 هدفاً

أكبر هزيمة تلقاها كانت: 4/2 أمام سيراميكا

يحتل بيراميدز تحت قيادته المركز: 8 في جدول الدوري