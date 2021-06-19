شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للمقاصة في ربع نهائي الكاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت في الخامسة مساء بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وأخطر الجهازان الفني والإداري للزمالك اللاعبين بموعد التدريبات.. حيث سيبدأ التجمع في الرابعة مساء على أن يبدأ المران في الخامسة مساء.

وينتظم كل لاعبي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم وذلك بعد أن حصل عدد كبير منهم على راحة من مران اليوم الجمعة، واكتفوا بخوض تدريبات استشفائية في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.