عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بصناعة ميسي.. الأرجنتين تهزم أوروجواي وتقتنص صدارة كوبا أمريكا

السبت 19 يونيو 2021

الخليج 365

فازت الأرجنتين بهدف دون رد على أوروجواي، في المباراة التي جمعتهما فجر السبت، ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2021.



ويعد الفوز الأول للأرجنتين في النسخة الحالية من كوبا أمريكا، بعدما تعادل بهدف أمام تشيلي في انطلاقة مبارياتها بالبطولة.

وتقدمت الأرجنتين بهدف في الدقيقة 13 سجله جويدو رودريجيز، بعدما تلقى تمريرة سحرية من قائد الفريق ليونيل ميسي.

وهذا هو الهدف الأول الذي يسجله اللاعب في 11 مباراة دولية ليقود الأرجنتين للفوز .

وحول لاعب وسط ريال بيتيس تمريرة ليونيل ميسي العرضية بضربة رأس داخل المرمى بعد 10 دقائق ليمنح بلاده الانتصار وتستهل أوروجواي مشوارها في البطولة بخسارة.

وعقب اللقاء الذي أقيم على استاد ماني جارينشا الوطني بمدينة برازيليا البرازيلية، فاز ليونيل ميسي بلقب رجل المباراة.

وفي الدقيقة 27 من أحداث المباراة طالب أدينسون كافاني لاعب أوروجواي بالحصول على ركلة جزاء، لكن الحكم تجاهل الأمر، وقرر استمرار اللعب.

وأتيحت بعض الفرص لكل فريق للتسجيل، أبرزها للبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقائق الـ10 الأولى في المباراة وقبل النهاية بنحو 12 دقيقة.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 4 نقاط متساويًا مع تشيلي في صدارة المجموعة، فيما أصبح أوروجواي بدون نقاط، حيث لعب مباراة واحدة.

وافتقرت المباراة للإثارة وتحتل أوروجواي المركز الأخير في المجموعة الأولى بدون نقاط مثل بوليفيا التي خسرت مباراتين حتى الآن.

جدول ترتيب المجموعة الأولى في كوبا أمريكا

1- الأرجنتين - 4 نقاط

2- تشيلي - 4 نقاط

3- باراجواي - 3 نقاط

4- أوروجواي- صفر

5- بوليفيا- صفر