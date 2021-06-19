شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: أهلى موسيمانى "بطل" المواجهات الكبرى..والترجى مفتاح التتويج بالعاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد كشرى المدير الفنى للإنتاج الحربى أن الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى يجيد التعامل مع المباريات الكبرى ، وقال كشرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :" الاهلى يجيد التعامل مع المباريات الكبرى ونجح فى تجاوز عقبة صن دوانز بطل جنوب افريقيا الذى يعد أقوى فنياً من الترجى ".

ويضيف المدير الفنى للإنتاج الحربى:" الاهلى أفضل فريق فى الرباعى المتأهل لنصف نهائى دوري الابطال الافريقى، وإذا نجح فى تخطى عقبة الترجى سيتوج بطلا لدوري الابطال الافريقى للمرة العاشرة فى تاريخه".

وأكمل أحمد كشرى:" خبرات لاعبو الاهلى ستكون عامل مؤثر أمام الترجى لاسيما بعد الموافقة على الحضور الجماهيرى".

ومن المقرر أن يحفظ موسيماني لاعبيه الجمل الفنية التي سيتم تطبيقها بما يتلائم مع طريقة لعب الترجى بحيث يتم التركيز على مفاتيح لعبه وغلق المساحات أمامها، للحد من تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي، وكذلك التركيز في بناء الهجمات على الثغرات الموجودة في صفوفه، وأبرزها التصويب المباشر على المرمى والهجمات المرتدة السريعة، باعتبارها أحد الحلول المطروحة لاختراق دفاع الترجى وهز شباكه لتعزيز أمال المارد الأحمر في بلوغ المباراة النهائية لدوري الابطال للموسم الثانى على التوالي.

سبق للأهلي أن التقى مع الترجي 10 مرات في بطولات إفريقيا بواقع 20 مباراة بين الفريقين، التفوق في المواجهات المباشرة جاء في صالح الأهلي الذي فاز في 8 مباريات وخسر أمام الترجي 4 مرات، وتعادل في 8 مباريات وسجل الأهلي 24 هدفًا، في المقابل سجل الترجي 19 هدفًا.