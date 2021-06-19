شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. 5 بدائل أمام الزمالك لتعويض رحيل فرجاني ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجوة كبيرة تركها الدولي التونسي فرجاني ساسي، الذى اتخذ قراره النهائي بالرحيل عن نادي الزمالك بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأبيض بالموسم الجاري، خاصة وأن اللاعب كان يعد من أهم العناصر الأساسية في تشكيل الزمالك، ويلعب دوراً محورياً في الربط بين الخطوط.

فرجاني ساسي شارك في الموسم الجاري في 27 مباراة مع الزمالك، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ومازال مسئولو القلعة البيضاء يبحثون عن بديل التونسي في الفترة الحالية حيث ترددت أسماء 5 لاعبين لخلافة ساسي بالزمالك.

إمام عاشور

يعتبر إمام عاشور هو البديل الوحيد المتاح في الموسم الجاري للقلعة البيضاء، خاصة أن اللاعب سبق وعوض غياب ساسي من قبل وتألق بشكل واضح، وشارك إمام عاشور في 17 مباراة مع الزمالك في الموسم الجاري، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.

محمد إبراهيم

رشح البعض، محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق وسيراميكا حالياً، لتعويض رحيل ساسي، خاصة مع خبرته السابقة باللعب للقلعة البيضاء، وخلال الموسم الجاري شارك محمد إبراهيم في 24 مباراة مع سيراميكا، سجل هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى.

نبيل دونجا

لاعب وسط بيراميدز، والذي يربط اسمه في كل ميركاتو بنادي الزمالك، حيث دخل اللاعب لمرات عديدة في حسابات القلعة البيضاء إلا أن المفاوضات لم تكتمل، وخلال الموسم الجاري شارك دونجا في 29 مباراة مع بيراميدز لكنه لم يصنع أو يسجل أي أهداف.

مهند لاشين

طرح اسم مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش خلال الفترة الأخيرة للانضمام للزمالك لتعويض رحيل فرجاني ساسي، وخلال الموسم الجاري شارك مهند لاشين مع الطلائع في 23 مباراة سجل خلالهم هدفاً واحداً وصنع أخر.

محمد مجلي

ارتبط اسم مجلي بالانتقال إلى نادي الزمالك منذ تألقه مع المقاولون العرب في الموسم الجاري، وعادت الأنباء لتتردد بقوة عن توقيع اللاعب لنادي الزمالك بعد رحيل فرجاني ساسي خلال الموسم الجاري، وشارك مجلي مع المقاولون العرب في 22 مباراة بالموسم الجاري لم يصنع أو يسجل خلالهم أي أهداف.