شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مراكز صداع فى رأس موسيماني قبل موقعة الترجي بتونس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول الجهاز الفني للأهلي إيجاد حلول للتغلب على الأزمات الفنية التي يواجهها فريقه قبل خوض مباراته ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل وجود عدد من الغيابات في بعض المراكز وعدم الاستقرار على الحلول الفنية الأمثل في بعض المراكز.

ويعاني الجهاز الفني من صداع بشأن 4 مراكز قبل مباراة الترجي أولها الجبهة اليمنى، وفيمن يخلف محمد هاني في المشاركة بلقاء الترجي في تونس، والثاني مركز صانع الألعاب وإمكانية قدرة محمد مجدي أفشة على اللعب من بداية المباراة أم يبقى على دكة البدلاء.

وثالث المراكز التي تؤرق موسيماني ومعاونيه قبل مباراة الذهاب ضد الترجي هو قلب الدفاع، في اختيار اللاعب الذي سيلعب بجوار المغربي بدر بانون في ظل المنافسة بين ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وأخيرا من يلعب في مركز الجناح في ظل المعطيات والمتغيرات التي ستحدث لاسيما حال الاعتماد على حسين الشحات في قيادة الجبهة اليمنى خلال مواجهة فريق الدم والذهب.

الجبهة اليمنى

يعاني الجهاز الفني للأهلي من اختيار خليفة محمد هاني الذي يعاني من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، وتجري المفاضلة بين الثنائى رامي ربيعة وحسين الشحات لاختيار واحد منهم للمشاركة في لقاء الترجي، وإن كانت حظوظ الشحات هي الأوفر حظا في المشاركة بهذه الجبهة لاسيما بعدما تدرب في هذا المركز في أكثر من تدريب قبل السفر إلى تونس.

قلب الدفاع

يفاضل الجهاز الفني بين الثنائي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف للعب في قلب الدفاع بجوار بدر بانون، حيث تكمن المفاضلة في أن ياسر كان يسير بشكل جيد في هذا المركز بالمباريات الماضية، ولكن التغير في أن الجهاز الفني سيعتمد على علي معلول لقيادة الجبهة اليسرى، لذا فإنه يبحث إعادة أيمن لقلب الدفاع، على أن يقوم بتغطية المساحات التي يخلفها زيادة معلول الهجومية، باعتبار أيمن الأنسب لتغطية جبهة معلول من ياسر نظرا لإجادته اللعب بقدمه اليسرى.

الجناح

مركز الجناح خاصة الأيمن مرتبط إلى حد كبير بالجبهة اليمنى ففي حالة الاعتماد على حسين الشحات في مركز الجبهة اليمنى سيكون لزاما على الجهاز الفني الاعتماد على لاعب آخر في الجناح وقد يكون بديله طاهر محمد، على أن يلعب جونيور أجايي في الجناح الأيسر، أو يبقى الشحات في مركز الجناح الأيمن ويلعب طاهر أو أجايي في الجناح الأيسر.

صناعة اللعب

من المراكز التي يعاني الأهلي من إيجاد بديل فيها (صناعة اللعب)، لاسيما أن موقف أفشة من المشاركة الأساسية في موقعة رادس لا تزال غامضة، وفي حال الاحتفاظ به على الدكة سيكون الجهاز الفني ملزما باختيار واحد من الثنائي وليد سليمان أو جونيور أجايي للعب في مركزه أو تغيير طريقة اللعب والاعتماد على طريقة 4 / 4 / 2 أو 4 / 3 / 3 للتغلب على هذا المأزق مع افتراضية عدم مشاركة أفشة أساسيا.