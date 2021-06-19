الأرجنتين تفوز على أوروجواي في كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

فاز منتخب الأرجنتين على أوروجواي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت فجر اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 4 نقاط متساويًا مع تشيلي في صدارة المجموعة، فيما أصبح أوروجواي بدون نقاط بعد لعب مباراة واحدة.

وجاء تشكيل الأرجنتين كما يلي: اميليانو مارتينيز؛ ناهويل ملينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ماركوس أكونيا؛ رودريجو دي بول، جويدو رودريجيز، جيوفاني لو سيلسو؛ ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، نيكولاس جونزاليز.

وتكون تشكيل أوروجواي من: فرناندو موسليرا؛ جوفاني جونزاليز، خوسيه خيمينيز، دييجو جودين، ماتياس فينا؛ فيديريكو فالفيردي، رودريجو بينتانكور، لوكاس توريرا، نيكولاس دي لا كروز، لويس سواريز، ادينسون كافاني.

أحداث المباراة

قام ليونيل ميسي بعمل فردي رائع بعدما استطاع أن يتجاوز مدافعين اثنين من عناصر أوروجواي، وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء تجاه الزاوية اليسري لكن الحارس تصدى لها بشكل رائع.

وتقدم جويدو رودريجيز لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة الـ13 من عمر المباراة بعدما حصل على عرضية من ليونيل ميسي استقبلها برأسية ارتطمت بالقائم وسكنت في الشباك.

وطلب ادينسون كافاني في الدقيقة 27 من عمر المباراة ركلة جزاء بداعي العرقلة من مدافع الأرجنتين، لكن حكم المباراة أمر باستمرار اللعب، وارتدت بهجمة مرتدة قادها ميسي لكن انتهت بتسديدة قوية أبعدها الحارس إلى ركنية.

وبعد 69 دقيقة من المحاولات أتت الفرصة الأولى لتهديد مرمى الأرجنتين عن طريق عرضية مرت من أمام رأس كافاني وقدم سواريز ولم يتمكن أي منهما من تسديدها على المرمى خرجت إلى ضربة مرمى.

وحاول ميسي زيادة غلة الأهداف في الدقيقة 78 بعدما ركض بالكرة وحاول المراوغة فلم يكن زاوية للتسديد ليقرر منح الكرة إلى دي ماريا الذي كان في وضعية سانحة وسدد مباشرة كرة يسارية ارتطمت في دفاع أوروجواي وخرجت لضربة ركنية.