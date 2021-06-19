الأهلي يلجأ إلى ساحر أفريقيا من أجل العودة لاحتلال رادس بمواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

على ملعب "حمادي العقربي" في رادس، ستتجه الأنظار نحو قمة الترجي والأهلي في ذهاب مرحلة نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا نسخة (2021).

وصول الأهلي إلى المرحلة قبل الأخيرة من عمر البطولة الأفريقية جاء عن طريق تخطي عقبة صنداونز بعد الفوز في القاهرة بهدفين دون رد والتعادل في جنوب أفريقيا بهدف لكل فريق.

في المقابل، جاء تأهل الترجي بعد لقاء ماراثوني على حساب شباب بلوزداد الجزائري حيث انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بهدفين دون رد قبل أن يرد فريق "الدم والذهب" في الإياب والفوز بنفس النتيجة لتكون نتيجة ركلات الترجيح لصالح الترجي.

- محطة الوصول للعاشرة

حلم تحقيق القب الأفريقي العاشر وصل للمحطة السادسة بعد تخطي عقبة سونيديب بطل النيجر في الدور التمهيدي ثم عبور الثلاثي المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي في مرحلة المجموعات وأخيرًا صنداونز بطل جنوب أفريقيا.

الأهلي على ملعب "حمادي العقربي" برادس لديه العديد من الذكريات بين السعيدة والمؤلمة، أما مع الترجي فمواجهة فريق "باب سويقة" تكررت في المواسم الأخيرة.

بطل أفريقيا في نسختها الأخيرة التقى بالترجي خمس مرات سابقة في الدور الإقصائي حيث كانت البداية في عام (2001) في دور نصف النهائي.

لقاء الذهاب في "استاد القاهرة" انتهت بالتعادل السلبي، في المقابل استطاع الأهلي الوصول للنهائي بعد هدف صاروخي من سيد عبد الحفيظ في لقاء انتهت نتيجته بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبعد تسع سنوات تكرر المشهد مرة أخرى وفي نفس المرحلة أيضًا، لكن الوضع اختلف بعض الشيء بعد فوز الأهلي في قلب القاهرة بهدفين مقابل هدف، لكن الصدمة كانت في الإياب بفوز الترجي بهدف دون رد عن طريق مايكل إينرامو.

الأهلي في (2012) استطاع الثأر على الرغم من انتهاء نتيجة مباراة "برج العرب" بهدف لكل جانب، حيث فاز عملاق أفريقيا بهدفين مقابل هدف في الإياب ليحقق الفريق الأحمر البطولة القارية السابعة في تاريخه.

المشهد الرابع تكرر في دور الثمانية بنسخة (2017) حيق انتهت مباراة "برج العرب" بالتعادل أيضًا لكن بهدفين لكل جانب، وفي مباراة الإياب حوّل الأهلي خسارته بهدف إلى فوز في النهاية بهدفين مقابل هدف ليقتنص بطاقة التأهل للدور التالي.

آخر صراعات الأهلي والترجي كانت في نسخة (2018) وتحديدًا في الدور النهائي، وقتها فاز بطل مصر في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي المقابل رد الترجي بفوز مثير انتهت نتيجته بثلاثة أهداف دون رد.

- موقف أفشة وبديل هاني

لم يحسم بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي موقف محمد مجدي "أفشة" حول خوض مباراة الترجي بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

"أفشة" تواجد مع بعثة الأهلي خلال السفر لتونس حيث تواجد في التدريبات الجماعية للفريق، إلا أن موسيماني في المؤتمر الصحفي أكد أن موقف مشاركة اللاعب سيتم تناوله مع الجهاز الطبي.

أما الجبهة اليمنى سيكون الشغل الشاغل عند المدير الفني الجنوب أفريقي بعد إصابة محمد هاني ثم أحمد رمضان "بيكهام" ليكون الصراع بين أكرم توفيق ورامي ربيعة لكن الأقرب وفقًا للمؤشرات مشاركة أكرم توفيق.

- قمة الوسط

سيكون وسط الملعب هو الصراع بين الأهلي والترجي نظرًا لقوة كل فريق في هذا المركز، فالفريق الأحمر لديه الثلاثي عمرو السولية والمالي أليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة"، في المقابل يمتلك الترجي ثلاثي يعتبر من أهم أعمدة الفريق وهم محمد علي بن رمضان والجزائري عبد الرؤوف بن غيث والإيفواري فوسيني كوليبالي.

ويعتبر محمد علي بن رمضان وبن غيث أصحاب الفضل في وصول الترجي بعد الوصول لدور نصف النهائي نظرًا لتسجيلهما هدفي المباراة أمام شباب بلوزداد.

- ضغط وغياب أوراق

يعيش المدير الفني معين الشعباني حالة من الضغط في الفترة الأخيرة مع الترجي في ظل الإقصاء من الغريم النجم الساحلي بكأس تونس، ليكون التركيز الحالي على معركة الأهلي.

أيضًا الفريق التونسي سيخوض المباراة مفتقدًا خدمات مهاجمه طه ياسين الخنيسي بسبب عقوبة المنشطات وأيضًا حسين الربيع بداعي إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19).

- بطاقة المباراة:

الحدث: الترجي × الأهلي.. ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا

الموعد: 6 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 4

معلق المباراة: محمد بركات