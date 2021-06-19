فيديو | اهداف مباراة الارجنتين واورجواي في كوبا امريكا 2021..ميسي يقتل موسليرا بعرضية

شاهد فيديو اهداف مباراة الارجنتين واوروجواي في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كوبا امريكا 2021، والتي لعبت على ملعب ماني جارينشا الوطني في مدينة برازيليا البرازيلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت 19 يونيو.

أنهى المنتخب الارجنتيني الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله لاعب الوسط غويدو رودريجيز برأسية رائعة في الدقيقة 13 بعد متابعته لكرة عرضية قاتلة أرسلها ليونيل ميسي.

وانطلق ميسي بسرعته العالية على الرواق الأيسر بعد مراوغة الظهير الأيمن لأوروجواي جيوفاني جونزاليز، قبل أن يرسل عرضية قاتلة عجز الحارس فيرناندو موسليرا عن الخروج لإلتقاطها لتعبر وتجد غويدو رودريجيز الذي قابلها على القائم البعيد برأسية نموذجية في الشباك.

وفشل منتخب الأوروجواي في الرد على تقدم الأرجنتين، وكان هجومه محتشمًا للغاية رغم وجود الثنائي الخطير، لويس سواريز وإدينسون كافاني.

وبسبب قلة حيلة منتخب أوروجواي، تمسك الفريق في الدقيقة 27 باحتساب ركلة جزاء بحجة تعرض إدينسون كافاني للعرقلة داخل صندوق العمليات، لكن الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو رفض احتساب أي شيء وطالب باستمرار اللعب.

وخلال الشوط الثاني من المباراة تراجع نسق المباراة، وفرض المنتخب الارجنتيني تكتيكه في عملية الاستحواذ وتدوير الكرة، وفي نفس الوقت غلق المساحات على لويس سواريز وكافاني، وعزلهما عن خط الوسط.

وبهذه النتيجة يتقاسم منتخب الارجنتين صدارة المجموعة الأولى مع تشيلي بنفس رصيد النقاط، 4 لكل منهما، بينما يأتي منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط حققهم من فوزه على بوليفيا التي تبدو حصالة المجموعة بعد تعرضها لخساراتين.

شاهد فيديو هدف الارجنتين امام اوروجواي