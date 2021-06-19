يلا لايف | شاهد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في بث مباشر ببطولة كوبا أميركا

شاهد مباراة الأرجنتين وأوروجواي في بث مباشر بقمة مباريات اليوم السبت 19 يونيو، في الجولة الثانية من بطولة كوبا أميركا 2021، والمقرر لها على ملعب ماني جارينشا الوطني في مدينة برازيليا البرازيلية.

تنطلق مباراة الارجنتين واوروجواي في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت جرينيتش، 2:00 فجرًا بتوقيت مصر، 3:00 صباحًا بتوقيت السعودية، 4:00 صباحًا بتوقيت سلطنة عمان.

تنقل قمة مباريات اليوم بين راقصي التانجو ونجوم السيليستي على قناة بي إن سبورتس القطرية 5 باقة MAX بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، كما تنقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية، وقناة آرينا سبورت 2 الكرواتية، وقناة كانال يلوس سبورت 3 أفريقيا.

ويقع المنتخبان الارجنتيني والاوروجوياني في المجموعة الأولى ببطولة كوبا اميركا 2021، والتي تضم منتخبات تشيلي وباراجواي وبوليفيا.

يدير مباراة الارجنتين ضد اوروجواي، الحكم الدولي البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو، والذي لا يكلف عادة بإدارة مباريات دولية للمنتخبات في أمريكا الجنوبية، فمنذ العام الماضي حتى الآن أدار مباراتين فقط ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وأدار الحكم ويلتون بيريرا سامبايو مباراة بين بوليفيا والإكوادور في افتتاح تصفيات مونديال قطر، يوم 12 نوفمبر 2020، وانتهت بفوز مثير للإكوادور بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعاد ليظهر الحكم سامبايو في تصفيات كأس العالم مطلع شهر يونيو 2021 عندما كلف بمباراة بيرو وكولومبيا، والتي أشهر خلالها البطاقة الصفراء 7 مرات، والبطاقة الحمراء في مناسبتين، وشهد اللقاء فوز رفاق خاميس رودريجيز بثلاثة أهداف نظيفة على أرض بيرو.

ويحتل المنتخب الارجنتيني المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة بسبب التعادل الذي تعرض له في الافتتاح أمام تشيلي، ويتذيل منتخب بوليفيا دون أي نقاط بسبب تعرضه لخساراتين أمام باراجواي وتشيلي.

وسيبدأ منتخب اوروجواي بقيادة لويس سواريز مبارياته في كوبا امريكا 2021 بمواجهة الارجنتين اليوم السبت، وإذا ما تمكن من الفوز سيدخل في منافسة واضحة مع تشيلي على الصدارة، لكن هل يسمح ليونيل ميسي بذلك؟

الارجنتين 1-0 اوروجواي

ملعب ماني جارينشا الوطني (مدينة برازيليا – البرازيل)

كوبا أمريكا 2021 (المجموعة الأولى- الجولة الثانية)

انتهت

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لأهم مباريات اليوم السبت 19 يونيو 2021، بين الارجنتين واوروجواي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة كوبا أميركا 2021.

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تشكيلة الارجنتين الاساسية اليوم

مارتينيز

أكونا – أوتاميندي – روميرو – مولينا

لو سيلسو – غويدو رودريجيز – دي باول

جونزاليز – لاوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي

تشكيلة اوروجواي الاساسية اليوم

موسليرا

فينا – جودين – خيمينيز – جيوفاني جونزاليز

نيكولاس دي لا كروز – لوكاس توريرا – بينتانكور – فيدي فالفيردي

لويس سواريز – إدينسون كافاني

ملخص مباراة الارجنتين واوروجواي

الدقيقة 10 | بداية قوية من جانب الارجنتين ، التي تبدو مركزة أكثر من اوروجواي

الدقيقة 13 | جوووول .. الارجنتين تتقدم بالهدف الاول عن طريق اللاعب: غويدو رودريجيز بعد تلقيه تمريرة من ليونيل ميسي.

الدقيقة 13 | هدف جميل جدا من غويدو رودريجيز الذي تحرك بشكل رائع داخل منطقة الجزاء بعد عرضية ميسي المذهلة التي جاءت من أقصى اليسار بعد مراوغات جميلة من ميسي.

الدقيقة 27 | إدينسون كافاني يتعرض للسقوط داخل منطقة جزاء الارجنتين، ولويس سواريز يعترض بشدة ويطالب باحتساب ركلة جزاء لصالح أوروجواي، لكن الحكم لا يعيرهم أي اهتمام.

الدقيقة 45 | الحكم يضيف أربع دقائق كوقت بدل من ضائع

الدقيقة 45+4 | نهاية الشوط بتقدم مستحق لصالح الارجنتين التي تحكمت في ايقاع اللعب.

استراحة قصيرة ونعود لكم في الشوط الثاني ..

الدقيقة 45 | صافرة بداية الشوط الثاني..

الدقيقة 60 | هدوء كبير في ملعب المباراة، الإيقاع تراجع ، والارجنتين اكتفت بما حققته في الشوط الأول كالعادة، فهل تندم كما ندمت امام تشيلي وكولومبيا في المباراتين الماضيتين بكوبا اميركا وتصفيات المونديال؟

الدقيقة 79 | أووووووه…ميسي يحصل على ركلة حرة مباشرة من مكان مميز أمام منطقة جزاء اوروجواي بعد تعرضه للدفع من ديجو جودين وخيمينيز.. الحكم يطلق صافرته على الفور ..

الدقيقة 80 | تنفيذ سيء من ميسي للركلة الحرة المباشرة.