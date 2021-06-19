كوبا امريكا 2021 | ميسي يقود تشكيلة الارجنتين، وسواريز يقود تشكيلة اوروجواي

يقود اسطورة برشلونة ليونيل ميسي تشكيلة الارجنتين في قمة مباريات اليوم السبت 19 يونيو امام اوروجواي لحساب الجولة الثانية من مجموعات كوبا امريكا 2021، وكذا سيقود هداف اتلتيكو مدريد وبطل الدوري الاسباني الموسم الماضي، لويس سواريز، تشكيلة اوروجواي.

ويواصل حارس مرمى أستون فيلا إيمليانو مارتينيز الذود عن مرمى الارجنتين للمباراة الثانية على التوالي في هذه المسابقة التي انطلقت الأسبوع الماضي بلقاء البرازيل وفنزويلا بالمجموعة الثانية.

ولم يجر المدير الفني لمنتخب الارجنتين، سكالوني، تغييرات على التشكيلة ككل التي بدأ بها أمام تشيلي في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كوبا أميركا.

وسيتواجد جوار ليونيل ميسي في خط الهجوم كل من لاوتارو مارتينيز ونيكولاس جونزاليز، ومن خلفهم خويدو رودريجيز ولو سيلسو ودي باول.

أما منتخب اوروجواي فقد استعاد ظهيره الأيسر العائد من الإصابة ماتياس فينا، حيث حامت شكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة اليوم ضد الارجنتين.

وفي قلب الدفاع سيحضر المخضرم دييجو جودين جنبًا إلى جنب بطل الدوري الاسباني خوسيه خيمينيز، وفي خط الوسط سيشارك نجم ريال مدريد فيدي فالفيردي كأساسي، وجواره لوكاس توريرا وبينتانكور.

وسيشارك لويس سواريز في خط المقدمة نجم مانشستر يونايتد في النصف الثاني من الموسم الماضي إدينسون كافاني.

تشكيلة الارجنتين الاساسية اليوم

مارتينيز

أكونا – أوتاميندي – روميرو – مولينا

لو سيلسو – رودريجيز – دي باول

جونزاليز – لاوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي

تشكيلة اوروجواي الاساسية اليوم

موسليرا

فينا – جودين – خيمينيز – جيوفاني جونزاليز

نيكولاس دي لا كروز – لوكاس توريرا – بينتانكور – فيدي فالفيردي

لويس سواريز – إدينسون كافاني

وتنطلق مباراة الارجنتين واوروجواي في تمام الساعة 00:00 بتوقيت جرينيتش صباح اليوم السبت.