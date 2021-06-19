اليوم.. انطلاق اختبارات الناشئين بنادى المقاولون العرب

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت، اختبارات الناشئين في نادي المقاولون العرب، لقبول لاعبين جدد اعتبارا، استعداداً للموسم الجديد 2021/2022، بالمراحل السنية المختلفة، وتقام الاختبارات بمقر النادي في قلعة الجبل الأخضر وفقاً لما يلي :-

أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) لمواليد :- 2008م/2009م/2010م/2011م/2012م/2013م

أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) لمواليد : 2000م/2001م/2002م/2003م/2004م/2005م/2006م/2007م.

وذلك من الساعة (8) صباحاً، وطالب نادي المقاولون بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بناء علي قرار مجلس الوزراء.



المقاولون

من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل مستمر مع الفريق، مشيراً إلى أن الشائعات التى يتم ترديدها باستمرار عن رحيله تؤثر سلباً على نفسية واستقرار اللاعبين وهو ما لا يقبله. وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، هناك إصرار من الجميع على سؤالنا عن عماد النحاس، ولا نعرف السبب، هل هناك معلومات لديهم على رحيل النحاس، أنا لا أعلم، والمعلومات التى لدى هو استمرار النحاس معنا، والتعاقد بين طرفين ليس مشكلة، من الممكن أن يتم فسخه فى أى وقت بسبب شرط جزائي.

وأضاف عضو مجلس المقاولون، الارتباط بالكلمة هو الأساس، وعماد النحاس تلقى عروضاً بأربعة أضعاف راتبه فى المقاولون، ومع ذلك فضل البقاء معنا، والنحاس مستمر عن قناعة، وتعاقدنا معه إلى مالا نهاية.

وتابع فتحى، "الإدارة لا تتجزأ والمقاولون محترفو إدارة، والنحاس علاقته باللاعبين قوية بصورة غير مسبوقة، والعلاقة حتى بين اللاعبين وبعضهم البعض قوية جداً، وأريد أن أثنى على اللاعبين الكبار بالفريق لأنهم يلعبون دور قوى جداً فى مساندة الفريق".

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى مثلهم، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 هدفاً أخر.