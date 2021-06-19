شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم 9 من نجوم الأهلي بمختلف المسابقات قبل موقعة الترجي الإفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة صعبة أمام الترجي التونسي اليوم السبت فى تمام السادسة مساء على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة صعبة على بطل إفريقيا في نسختها الأخيرة، بسبب طموح بطل تونس في استعادة اللقب الإفريقي الغائب عنه.

ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب برادس على أن يحسم بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية من موقعة الإياب على استاد "الأهلي والسلام" يوم 26 يونيو الجاري، في طريقه لتحقيق اللقب العاشر في تاريخه والاحتفاظ باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

ونستعرض أرقام لاعبي الأهلي منذ قدومهم مع الأهلي وحتى الآن:

علي معلول

لعب : 152

سجل: 26

لعب في الدوري : 94

سجل في الدوري : 16

لعب في الكأس : 8

لعب في السوبر : 3

لعب في إفريقيا : 43

سجل في إفريقيا : 9

لعب في مونديال الأندية : 2

لعب في البطولة العربية : 2

سجل في البطولة العربية : 1

وليد سليمان

لعب : 291

سجل: 73

لعب في الدوري : 171

سجل في الدوري : 44

لعب في الكأس : 17

سجل في الكأس : 7

لعب في السوبر : 5

لعب في إفريقيا : 90

سجل في إفريقيا : 20

لعب في مونديال الأندية : 5

لعب في البطولة العربية : 3

سجل في البطولة العربية : 2

حسين الشحات

لعب : 90

سجل: 22

لعب في الدوري : 53

سجل في الدوري : 13

لعب في الكأس : 6

لعب في السوبر : 2

سجل في السوبر : 1

لعب في إفريقيا : 27

سجل في إفريقيا : 7

لعب في مونديال الأندية : 2

سجل في مونديال الأندية : 1

محمد مجدي "أفشة"

لعب : 76

سجل: 13

لعب في الدوري : 46

سجل في الدوري : 7

لعب في الكأس : 5

سجل في الكأس : 1

لعب في السوبر : 2

لعب في إفريقيا : 20

سجل في إفريقيا : 5

لعب في مونديال الأندية : 3

محمد شريف

لعب : 47

سجل: 18

لعب في الدوري : 28

سجل في الدوري : 11

لعب في الكأس : 1

سجل في الكأس : 2

لعب في إفريقيا : 13

سجل في إفريقيا : 4

لعب في مونديال الأندية : 2

لعب في البطولة العربية : 3

سجل في البطولة العربية : 1

صلاح محسن

لعب : 58

سجل: 14

لعب في الدوري : 30

سجل في الدوري : 6

لعب في الكأس : 4

لعب في إفريقيا : 18

سجل في إفريقيا : 8

لعب في مونديال الأندية : 2

لعب في البطولة العربية : 4

أجايي

لعب : 156

سجل: 41

لعب بالدوري : 95

سجل بالدوري : 30

لعب بالكأس : 8

سجل بالكأس : 3

لعب بالسوبر : 4

سجل بالسوبر : 2

لعب بإفريقيا : 45

سجل بإفريقيا : 6

لعب بمونديال الأندية : 1

لعب بالبطولة العربية : 3

مروان محسن

لعب : 107

سجل: 24

لعب في الدوري : 64

سجل في الدوري : 17

لعب في الكأس : 11

لعب في السوبر : 1

لعب في إفريقيا : 26

سجل في إفريقيا : 6

لعب في مونديال الأندية : 2

لعب في البطولة العربية : 3

سجل في البطولة العربية : 1

محمود كهربا

لعب : 45

سجل: 12

لعب في الدوري : 29

سجل في الدوري : 9

لعب في الكأس : 4

سجل في الكأس : 1

لعب في السوبر : 1

لعب في إفريقيا : 10

سجل في إفريقيا : 2

لعب في مونديال الأندية : 1