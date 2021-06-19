شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والترجي في نصف نهائي أفريقيا.. حامل اللقب يرتدي الزي الأزرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يخوض مباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، مرتديا الزي الأزرق، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق.

وعُقد الاجتماع الفني في فندق الترجي بحضور وفد الفريق التونسي، ومراقب المباراة وحكم ومنسق المباراة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وشهد الاجتماع الفني للمباراة الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية، ومن بينها زي الفريقين في مواجهة الغد، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث تم الاتفاق عن ارتداء الأهلي للزي الأزرق بالكامل، فيما يرتدي الترجي زيه التقليدي.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة اليوم أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ،والمقرر اقامتها في السادسة مساء اليوم السبت، على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس، ويسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، تسهل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة في 26 يونيو الجاري.