شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يواجه أسوان ودياً استعداداً للبنك الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فى السادسة مساء اليوم السبت فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى مباراة ودية مع نظيره أسوان على ستاد جهاز الرياضة ضمن خطة الاستعداد لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها الخامسة عصر الاحد 27 يونيو الجارى على ستاد جهاز الرياضة بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق الطلائع فوزاً على الانتاج الحربى مساء الثلاثاء الماضى بهدفين مقابل هدف بالجولة السادسة والعشرين للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام، أحرز أهداف طلائع الجيش ناصر منسى ومحمد بازوكا بالخطأ فى مرماه فى الدقيقيت 10و13، وأحرز هدف الإنتاج الحربى محمد طارق أبوالعزفى الدقيقة 63.

وعلى صعيد مختلف، تأكد غياب عمرو السيسى لاعب الطلائع عن مباراة فريقه أمام البنك الاهلى بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة الانتاج الحربى ، ويعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى للطلائع، على دراسة فريق البنك الاهلى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق للخروج بالثلاث نقاط ومواصلة خطة الزحف نحو مراكز القمة فى جدول المسابقة.

ويحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.