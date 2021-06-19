شكرا لقرائتكم خبر عن وسام العابدى: الترجي سيحقق نتيجة إيجابية لكن التأهل سيكون فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى وسام العابدى، لاعب فريق الكرة بالزمالك الأسبق، أن مباراة الأهلي والترجي المقررة بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا صعبة للغاية على الفريقين.

وأضاف العابدي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: المباراة بين ناديين كبار في أفريقيا وستكون مواجهة صعبة، الفريقان يعرفان بعضهما بشكل كبير، وستنتهى بجزئيات في وسط الملعب".

وتابع نجم الزمالك الأسبق: "المباراة من شوطين، لن تحسم في رادس، والتأهل سيُحسم في مباراة الإياب، الترجي سيحقق نتيجة إيجابية في تونس، ولكن صعب التكهن بها".

وسام العابدى يمتلك ذكريات طيبة في مصر، حيث لعب لنادي الزمالك موسمين، وقال عن هذه الفترة في تصريحات سابقة: "هو نادٍ عظيم وكبير في الوطن العربي وإفريقيا، وبالرغم من أنني لعبت مدة قصيرة بالقلعة البيضاء فإنني أمتلك ذكريات كثيرة لا تنسى رغم المشكلات الإدارية التي كان يعاني منها النادي، ولو كان الزمالك َمستقرًّا لكان في مكان آخر".

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على التأكيد على ضرورة عمل تقنية الفيديو أثناء حضوره الاجتماع الفني الخاص بمباراة الترجي والأهلي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيات، وشدد على طاقم الحكام بضرورة التأكد من عمل الـ«var» في المباراة.

وشدد مدير الكرة بالأهلي خلال حضوره الاجتماع الفني الذي جرى ظهر اليوم بفندق الترجي التونسي على ضرورة التأكد من عمل تقنية الـ«var» وبجودة ودقة عالية خلال المباراة؛ وذلك حفاظا على حقوق الفريقين.

وجاء طلب الأهلي للتأكد من عمل تقنية الفيديو خشية من أية تلاعب من الجانب التونسي كما حدث في المواسم السابقة، التي تعمد خلالها مسئولي الترجي تعطيل تقنية الفيديو أو إدعاء وجود معدات غائبة خاصة بتشغيل التقنية المستحدثة مؤخرا في الملاعب الإفريقية، من أجل إقامة المباريات بدون حكم الفيديو، وهو ما فطن إليه مسئولي الأهلي وطالبوا بضرورة التأكد من عمل تقنية الفيديو بجودة عالية.