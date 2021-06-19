شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى والترجى التونسى اليوم السبت 19 / 6 / 2021 بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأهب فريق الأهلي لخوض تحدي قوي وصعب عندما يحل ضيفا على الترجي التونسي على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة صعبة على بطل إفريقيا في نسختها الأخيرة، بسبب طموح بطل تونس في استعادة اللقب الإفريقي الغائب عنه.

ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب برادس على أن يحسم بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية من موقعة الإياب على استاد "الأهلي والسلام" يوم 26 يونيو الجاري، في طريقه لتحقيق اللقب العاشر في تاريخه والاحتفاظ باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

تقام مباراة الاهلى والترجى التونسى فى تمام السادسة مساء اليوم السبت (بتوقيت القاهرة)، وأصبحت مواجهة الأهلي والترجي واحدة من المواجهات الكلاسيكية في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا بداية من الألفية الثالثة، حيث اعتاد الفريقان على أن يصطدما ببعضهما خلال الأدوار الإقصائية أو في دور المجموعات من البطولة.

موعد مباراة الاهلى والترجى التونسى

يرفع الأهلى شعار "رد الاعتبار" خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية والحالية، بعدما أطاح بصن داونز الجنوب أفريقي من البطولة للعام الثانى على التوالي ردا لاعتباره بعد السقوط المدوى بخماسية على ملعب صن داونز في جنوب أفريقيا، لتتحول مواجهته معه لمباريات الثأر وهو ما نتج عنها الإطاحة به خارج البطولة. وتكرر نفس الأمر في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا مع نادي الوداد المغربى، الذى حرم المارد الأحمر من لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2017، ليعود الأهلى ويثأر منه ويهزمه ذهابا وإيابا بـ5/1 في مجموع المباراتين. وحاليا يواجه الأهلى نظيره الترجي الذى حرم الأهلى من لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2018، بعدما أسقط الأهلى بثلاثية نظيفة في مباراة إياب النهائي بعدما فاز الأهلى في الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فهل يواصل الأهلى رد اعتباره من الفرق التي سقط أمامها ويطيح بالترجى التونسى من البطولة ويصل للنهائى، هذا ما ستكشف عنه مباراتي بطل تونس. 20 مباراة بين الاهلى والترجى سبق للأهلي أن التقى مع الترجي 10 مرات في بطولات إفريقيا بواقع 20 مباراة بين الفريقين ، التفوق في المواجهات المباشرة جاء في صالح الأهلي الذي فاز في 8 مباريات وخسر أمام الترجي 4 مرات، وتعادل في 8 مباريات وسجل الأهلي 24 هدفًا، في المقابل سجل الترجي 19 هدفًا. 20 مباراة بين الاهلى والترجى

الاهلى يرفع شعار رد الاعتبار أمام الترجى