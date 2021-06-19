شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى والترجى التونسى اليوم السبت 19 / 6 / 2021 بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتأهب فريق الأهلي لخوض تحدي قوي وصعب عندما يحل ضيفا على الترجي التونسي على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مباراة صعبة على بطل إفريقيا في نسختها الأخيرة، بسبب طموح بطل تونس في استعادة اللقب الإفريقي الغائب عنه.
ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب برادس على أن يحسم بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية من موقعة الإياب على استاد "الأهلي والسلام" يوم 26 يونيو الجاري، في طريقه لتحقيق اللقب العاشر في تاريخه والاحتفاظ باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.
موعد مباراة الاهلى والترجى التونسى
الاهلى يرفع شعار رد الاعتبار أمام الترجى
يرفع الأهلى شعار "رد الاعتبار" خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية والحالية، بعدما أطاح بصن داونز الجنوب أفريقي من البطولة للعام الثانى على التوالي ردا لاعتباره بعد السقوط المدوى بخماسية على ملعب صن داونز في جنوب أفريقيا، لتتحول مواجهته معه لمباريات الثأر وهو ما نتج عنها الإطاحة به خارج البطولة.
وتكرر نفس الأمر في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا مع نادي الوداد المغربى، الذى حرم المارد الأحمر من لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2017، ليعود الأهلى ويثأر منه ويهزمه ذهابا وإيابا بـ5/1 في مجموع المباراتين.
20 مباراة بين الاهلى والترجى
سبق للأهلي أن التقى مع الترجي 10 مرات في بطولات إفريقيا بواقع 20 مباراة بين الفريقين ، التفوق في المواجهات المباشرة جاء في صالح الأهلي الذي فاز في 8 مباريات وخسر أمام الترجي 4 مرات، وتعادل في 8 مباريات وسجل الأهلي 24 هدفًا، في المقابل سجل الترجي 19 هدفًا.