شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: حسم موقف فرجاني ساسى خلال 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق جبريل أمين صندوق نادى الزمالك أن موقف التونسى فرجانى صانع العاب الفريق الأبيض سوف يحسم بشكل رسمي خلال 3 أو 4 القادمة عقب تحديد موقف اللاعب من العودة من تونس إلى القاهرة.

وظهر النجم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب نادى الزمالك، فى نزهة مع صديقه فى المنتخب التونسى مصطفى الطالبى، المحترف فى صفوف تشايكور ريزه سبور التركى، وذلك قبل عودته للقاهرة والانضمام لصفوف القلعة البيضاء، حتى نهاية عقده، ونشر ساسى عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صورة له مع الطالبى وابنه، خلال تواجدهم فى أحد الأماكن للتنزه، الذى لم يكشف عنه.

وأوضح طارق جبريل خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أن اللجنة الحالية للزمالك تسلمت خزينة النادى يوجد بها 107 آلاف جنيه فقط وتم توفير بعض رواتب العاملين وعقود اللاعبين أيضا خلال الأيام الماضية.

وأشار أمين صندوق نادى الزمالك إلى أنه لا يوجد مفاوضات حتى الآن مع المغربى أشرف بن شرقى لتجديد التعاقد معاه خلال الأيام المقبلة.