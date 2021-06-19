شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه يطير لـ كوت ديفوار بعد جراحة الركبة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري، مصر، اليوم، السبت، مُتجهاً إلى بلاده كوت ديفوار لأستكمال برنامج العلاج الطبي والتأهيل الذى سوف يستغرق ثلاثة أشهر، بعد إجراء جراحة في الركبة خلال الأيام القليلة الماضية.

وحرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أمس، الجمعة، على زيارة لاعب الفريق السكندري رزاق سيسيه عقب العملية الجراحية التي أجراها بالركبة مؤخراً لرفع روحه المعنوية.

وأهدى رئيس النادى باقه من الورود لـ "سيسيه"، مؤكداً ثقته الكبيرة في قدرته وأستطاعته العودة من جديد للملاعب مُتألقاً.

كما حرص لاعبو الاتحاد السكندري والجهاز الفني للفريق، على زيارة الإيفواري رزاق سيسيه، صانع ألعاب نادى الاتحاد السكندري والمعار من نادي الزمالك، بعدما خضع اللاعب الأحد الماضي لعملية جراحية بالركبة، وذلك بأحد المستشفيات، حيث ابتعد الإيفواري عن مباريات زعيم الثغر خلال الفترة الأخيرة قبل توقف مسابقة الدورى بعد إصابته بشرخ بصابونة الركبة بحسب تقرير الجهاز الطبي للاتحاد السكندري.

وجاءت الحالة الطبية لسيسيه في البداية بإجراء محاولات خضوع اللاعب للعلاج من خلال التدريبات التأهيلية بكوت ديفوار، إلا أن استمرار إصابة اللاعب أدى إلى خضوعه لتلك الجراحة تحت إشراف الدكتور أحمد رزق، ومن المقرر أن يغيب سيسيه عن الملاعب لفترة تصل إلى 3 أشهر.