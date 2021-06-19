شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المقاصة المالية تقاضى النادى لاستخدام اسمه رغم فسخ عقد الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعّدت شركة المقاصة للأوراق المالية أزمتها مع نادي المقاصة إلى المحاكم، بعد استمرار النادي في استخدام اسمها رغم فسخ عقد الرعاية بين الطرفين منذ الموسم الماضي، ورفض الاستمرار في حقوق رعاية النادي الفيومي منذ رحيل اللواء محمد عبد السلام عن رئاسة مجلس إدارة شركة الأوراق المالية، وانقطاع العلاقة بين الشركة والنادي.

وطالبت شركة المقاصة للأوراق المالية بضرورة تغيير اسم النادي الذي لم يصبح له صلة بالشركة حاليا، إلا أن إدارة النادي الفيومي ترفض بحجة أن الإدارة غيرت اسم النادي ليصبح نادي المقاصة بالفيوم بدلا من اسم مصر للمقاصة، باعتبار أن مقر النادي وجمعيته العمومية بالفيوم وليس بالقاهرة مقر شركة الأوراق المالية، وهو ما يؤكد أن مطالب الشركة غير منطقية.

وأكد مصدر بالمقاصة أن النادي يحمل اسم المقاصة منذ عام 2007 بينما حصلت شركة المقاصة على حقوق الرعاية عام 2010 وهو ما يعني أن استخدام الاسم ليس حكرا على الشركة، مشيرا إلى أن إدارة النادي قدمت شكوى ضد شركة المقاصة لعدم صرف مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي.

ورد مصدر آخر على عدم التزام الشركة بسداد كستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي، بأن الشركة فسخت عقد الرعاية وتنازلت عن حقوقها في بيع اللاعبين رغم أن شركة المقاصة هي من قامت بشراء اللاعبين الذين تم بيعهم فى الميركاتو الصيفي الماضي ولم تدخل عوائد بيعهم لخزينة النادي وإنما لخزينة النادي، حيث حقق نادى المقاصة قرابة 50 مليون جنيه من بيع لاعبيه في الموسم الماضي.