شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم مؤتمر صحفى لبيراميدز والرجاء قبل لقاء نصف نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المدير الفنى لفريق بيراميدز، الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، والمدير الفنى لفريق الرجاء المغربى، التونسي لسعد جردة الشابي مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن المباراة التى ستجمعهما غدًا الأحد فى نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الرجاء المغربي ضيفا على بيراميدز في التاسعة من مساء غدًا الأحد على ستاد الدفاع الجوي في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية، على أن تقام مباراة الإياب يوم 27 يونيو الجاري على استاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويعُقد مؤتمر المدير الفني لنادي بيراميدز الساعة 6:30 مساء بقاعة مؤتمرات ستاد الدفاع الجوي، على أن يكون التدريب الأخير لفريق نادي بيراميدز الساعة 7:00 مساء و"متاح 15 دقيقة لمصوري وسائل الإعلام المختلفة". ويعقد مؤتمر المدير الفني لفريق نادي الرجاء المغربي الساعة 8:30 مساء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، على أن ييقام التدريب الرئيسي لفريق الرجاء الساعة 9:00 مساء "متاح 15 دقيقة لمصوري جميع وسائل الإعلام".

ووصلت مساء امس، الجمعة، بعثة فريق الرجاء إلى مطار القاهرة الدولى، وحرص وفد من نادى بيراميدز على استقبال بعثة الفريق المغربى في إطار العلاقات الطيبة والوطيدة بين الناديين، والتعاون بين الشقيقين.