شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه كوكاكولا ودياً استعداداً لإنبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف اليوم السبت، فريق المقاولون العرب، نظيره كوكاكولا، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين على استاد عثان أحمد عثمان، ضمن استعدادات ذئاب الجبل لمباراة إنبي المرتقبة بالجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام والمخقرر إقامتها يوم 28 يونيو الجاري.
ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى مثلهم، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 هدفاً أخر.
من ناحية أخرى، أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل مستمر مع الفريق، مشيراً إلى أن الشائعات التى يتم ترديدها باستمرار عن رحيله تؤثر سلباً على نفسية واستقرار اللاعبين وهو ما لا يقبله. وقال عادل فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، هناك إصرار من الجميع على سؤالنا عن عماد النحاس، ولا نعرف السبب، هل هناك معلومات لديهم على رحيل النحاس، أنا لا أعلم، والمعلومات التى لدى هو استمرار النحاس معنا، والتعاقد بين طرفين ليس مشكلة، من الممكن أن يتم فسخه فى أى وقت بسبب شرط جزائي.
وأضاف عضو مجلس المقاولون، الارتباط بالكلمة هو الأساس، وعماد النحاس تلقى عروضاً بأربعة أضعاف راتبه فى المقاولون، ومع ذلك فضل البقاء معنا، والنحاس مستمر عن قناعة، وتعاقدنا معه إلى ما لا نهاية.