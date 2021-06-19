شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يواجه كوكاكولا ودياً استعداداً لإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف اليوم السبت، فريق المقاولون العرب، نظيره كوكاكولا، في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين على استاد عثان أحمد عثمان، ضمن استعدادات ذئاب الجبل لمباراة إنبي المرتقبة بالجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام والمخقرر إقامتها يوم 28 يونيو الجاري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى مثلهم، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 هدفاً أخر.