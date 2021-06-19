شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب طائرة الزمالك يحتفل بالتتويج بالكأس على طريقة مؤمن زكريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أشرف اللقانى لاعب فريق كرة الطائرة بنادى الزمالك، على الاحتفال بتتويج فريقه بكأس مصر على طريقة مؤمن زكريا لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، حيث ظهر اللقانى وسط احتفالات زملائه بالفريق وهو يحتفل بالطريقة التى اشتهر بها مؤمن زكريا، وذلك من أجل دعم اللاعب الذى تعرض لإصابة فى الأعصاب.



اشرف اللقانى يحتفل بطريقة مؤمن زكريا



لاعب طائرة الزمالك يحتفل بطريقة مؤمن زكريا

وتوج فريق الزمالك بلقب كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 3 /2 في نهائي كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى أقيم مساء الجمعة، على صالة القناة بالإسماعيلية.