شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: موسيماني مطالب بالتوازن أمام الترجي فى رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، أن أكرم توفيق هو البديل المثالي لتعويض محمد هاني في مباراة الترجي المقرر لها اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تلعب على استاد رادس.

وأضاف متعب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: " مواجهة الفريق أمام الترجي التونسي في تونس ستكون صعبة، وموسيماني مطالب باللعب بطريقة متوازنة بين الدفاع والهجوم".

وأوضح نجم الأهلي السابق: "موسيماني سيفكر في مفاجأة الترجي لكنه سيحاول عمل موازنة بين الدفاع والهجوم حتى لا يكون مضغوطا طوال الوقت، وأفضل الدفع بالثلاثي محمد شريف وصلاح محسن وطاهر محمد بسبب سرعاتهم".

وتابع متعب: "أتمنى من موسيماني عدم المبالغة في الدفاع أمام الترجي، ولو لعب بـ 3 لاعبين يكون كل لاعب يعلم واجباته بالشكل الكامل، خاصة أن الهدف في رادس سيكون غاليا جدا للأهلي"، مشيرًا إلى أن أفضل بديل لمحمد هاني هو أكرم توفيق كظهير أيمن.