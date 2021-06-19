شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعود للتدريبات استعدادا لطلائع الجيش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال إلى التدريبات الجماعية عقب الراحة لمدة 24 ساعة التي حصل عليها لاعبو الفريق، وذلك بعد الخساراة أمام إنبى في الجولة الماضية من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم 26 من الشهر الجارى على ملعب ستاد جهاز الرياضة.

ونجح فريق إنبي في الفوز علي نظيره البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الممتاز، تقدم الفريق البترولى عن طريق جون إيبوكا مهاجم الفريق في الدقيقة 26 من زمن المباراة، وعزز مدافع الفريق رامي صبري تقدم الفريق البترولي بهدف ثاني في الدقيقة 49، ونجح أحمد علي في إعادة فريقه البنك الأهلي إلى المباراة بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 61، ثم تمكن كريم بامبو لاعب البنك الأهلي في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 80، ليعود رامي صبري ليحرز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، ويقتحم صراع الهدفين بـ 10 أهداف متأخرا بهدفين عن المتصدرين أشرف بن شرقى وأحمد ياسر ريان (12).

ويحتل فريق البنك الأهلى في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.