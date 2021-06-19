شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الاتحاد: الفوز على المقاصة أهم مكسب فى الموسم وطوينا الصفحة سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود رزق لاعب الاتحاد السكندري إن الفوز على المقاصة يعتبر أهم مكسب للفريق طوال هذا الموسم، موضحا أن الانتصار منح اللاعبين الثقة في أنفسهم بعد مباريات كبيرة خسرها الاتحاد رغم أنه كان الطرف الأفضل.

وتابع رزق في تصريحات للموقع الرسمي بالاتحاد السكندري: "أشكر جميع اللاعبين ومجلس الإدارة والجماهير، وطوينا صفحة المقاصة، ونستعد للمباراة المقبل، وأهدى هذا الانتصار لجماهير الفريق".

وأضاف مدافع الاتحاد السكندري: "مش بنفكر في حسابات معقدة، نتعامل مع كل مباراة على حدة، وندرك صعوبة المنافسة، ومررنا بظروف صعبة سواء غيابات أو إصابات أو سوء حظ، لكن لدينا هدف نسعى لتحقيقه".

وأكمل رزق: "أنا أشعر بالفخر كونى أتدرب مع عمالقة مثل الكابتن حسام حسن، وتحت اشراف الكابتن إبراهيم، نتعلم منهم الروح والقتال على الفوز، وسعيد كوني واحد من منظومة الكرة في الاتحاد السكندري".

وتغلب فريق الاتحاد السكندري على نظيره مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالحولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى والتى اقيمت على ستاد الإسكندرية.

سجل الأهداف للاتحاد السكندرى خالد قمر فى الدقائق 9 و 23 بينما سجل للمقاصة باسم مرسى فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء .

سيطر الاتحاد السكندرى على مجريات اللقاء ، وسجل قمر الهدف الاول مبكرا لفريقه ثم تقدم مرة اخرى بالدقيقة 23 من تمريرة رأسية من مروان عطية ، ليحاول لاعبى المقاصة من تسجيل أهداف وهز شباك الفريق المنافس ، فسجل باسم مرسى هدف فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء تم احتسابها بعد الرجوع لتقنية الفار.