شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار طائرة الزمالك فى كأس مصر من البداية وحتى التتويج باللقب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك بلقب كأس مصر موسم 2020/2021 بعد الفوز على الأهلي في النهائي بنتيجة 3-2 في المباراة التى أقيمت اليوم، الجمعة، على صالة القناة بالإسماعيلية.

تعادل النادي الأهلي مع الزمالك 2 / 2 في عدد الأشواط ليلجأ الفريقين إلى شوط فاصل في نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساء على صالة القناة بالإسماعيلية. ونجح الأهلى فى التأهل إلى نهائى كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 فى نصف النهائى على نفس الصالة، بينما فاز الزمالك فى نفس الدور على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 .

وافتتح الزمالك مشواره بالبطولة بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3 – 0 في دور الـ32، وبعدها واصل الفريق مسيرته وفاز على دلفي السكندري بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمعهما بدور الـ16.

وأكمل الزمالك مشواره الثابت نحو اللقب بالفوز على الفيوم بنتيجة 3-0 في لقاء الدور ربع النهائي، قبل أن يهزم طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في الدور نصف النهائي.

وقدم رجال الزمالك مباراة رائعة أمام الأهلي في النهائي واستطاع الفريق أن يفوز بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط، ليتوج الفارس الأبيض باللقب.