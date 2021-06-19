الارشيف / اخبار الرياضه

مشوار طائرة الزمالك فى كأس مصر من البداية وحتى التتويج باللقب.. صور

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار طائرة الزمالك فى كأس مصر من البداية وحتى التتويج باللقب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك بلقب كأس مصر موسم 2020/2021 بعد الفوز على الأهلي في النهائي بنتيجة 3-2 في المباراة التى أقيمت اليوم، الجمعة، على صالة القناة بالإسماعيلية.  

تعادل النادي الأهلي مع الزمالك 2 / 2 في عدد الأشواط ليلجأ الفريقين إلى شوط فاصل في نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2020/2021 الذى انطلق فى السادسة مساء على صالة القناة بالإسماعيلية.

ونجح الأهلى فى التأهل إلى نهائى كأس مصر بالفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/0 فى نصف النهائى على نفس الصالة، بينما فاز الزمالك فى نفس الدور على طلائع الجيش بنتيجة 3/1 .

وافتتح الزمالك مشواره بالبطولة بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3 – 0 في دور الـ32، وبعدها واصل الفريق مسيرته وفاز على دلفي السكندري بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمعهما بدور الـ16.

 

وأكمل الزمالك مشواره الثابت نحو اللقب بالفوز على الفيوم بنتيجة 3-0 في لقاء الدور ربع  النهائي، قبل أن يهزم طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في الدور نصف النهائي.

 

وقدم رجال الزمالك مباراة رائعة أمام الأهلي في النهائي واستطاع الفريق أن يفوز بنتيجة 3-2 في عدد الأشواط، ليتوج الفارس الأبيض باللقب.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا