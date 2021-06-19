قراءة في عقل موسيماني.. موقف أفشة.. والتفكير في ليبرو ومدافع أيمن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عدم الدفع بمحمد مجدي "افشة" أساسياً أمام الترجي الرياضي المقرر لها السادسة من مساء السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأظهر اليوم الأخير في معسكر الأهلي بتونس قبل مواجهة الترجي أن موسيماني لا يريد المغامرة بأفشة حتي لا تتجدد إصابته وربما يكون الأمر مناورة منه في ظل علمه أن كل التدريبات التي أداها الفريق الأحمر تحت منظار الجهاز الفني للمنافس .

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي أن موسيماني لم يقم بعمل تقسمية كبيرة طوال التدريبات التي قام بها في تونس واعتمد فقط على بعض التقسيمات الصغيرة لإخفاء معالم التشكيل الذي سيخوض به المران.

وأضاف أن موسيماني لم يكشف حتى عن التشكيل للاعبيه في المحاضرات التي عقدها معهم وأكتفي بشرح التكليفات بنظام المراكز، بجانب عقد الجلسات الفردية مع بعض اللاعبين داخل الفندق .

وأوضح أن هناك 7 لاعبين ضمنوا المشاركة أساسياً في المباراة وهم محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن اشرف وعلي معلول وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد شريف ولا تزال المفاضلة قائمة بين رامي ربيعة وأكرم توفيق للمشاركة في مركز الظهير الأيمن وتبقي حظوظ الأخير هي الاقوي بسبب خفة حركته وقوته في مواجهة حمدو الهوني بجانب أن رامي ربيعة قد يكلف الفريق كثيراً حال مشاركته.

وشدد المصدر أن موسيماني يميل للعب بليبرو لخط الوسط كما فعلها في مواجهة صن داونز التي جرت ببريتوريا ولكن قد يدفع بحمدي فتحي تحت أليو ديانج وعمرو السولية لسببين أولهما تأمين وسط الملعب والثاني مراقبة محمد علي بن رمضان والحد من خطورته.

وقال أن حسين الشحات لا يزال يلقي قبولاً لدي موسيماني للدفع به أساسياً خاصة لتفوقه النفسي علي أحد لاعبي المنافس وإن كانت منافسة بين صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايى للظهور كجناح أيسر في تلك المباراة.