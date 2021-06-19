متعب يتحدث عن الطريقة الأنسب للأهلي لمواجهة الترجي التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عماد متعب لاعب الأهلي السابق، أن مواجهة الفريق أمام الترجي التونسي في تونس ستكون صعبة، لافتًا أن المدرب بيتسو موسيماني مطالب باللعب بطريقة متوازنة بين الدفاع والهجوم.

ويحل الأهلي ضيفا، مساء السبت، على نظيره الترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال متعب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" طبيعي أن يفكر موسياني في مفاجأة الترجي لكنه سيحاول عمل موازنة بين الدفاع والهجوم حتى لا يكون مضغوط طوال الوقت".

وأضاف:" أفضل الدفع بالثلاثي محمد شريف وصلاح محسن وطاهر محمد، لديهم سرعات ويقدروا استغلال المساحات في خط دفاع الترجي".

وأكمل:" أتمنى من موسيماني عدم المبالغة في الدفاع أمام الترجي، ولو لعب بـ 3 لاعبين يكون كل لاعب يعلم واجباته بالشكل الكامل".

وأوضح، أن الهدف في رادس سيكون غالي جدا للأهلي، مشيرًا إلى أن أفضل بديل لمحمد هاني هو أكرم توفيق كظهير أيمن .

وأتم تصريحاته :" المباراة عبارة عن شوطين ويجب عدم المغامرة في مباراة الذهاب، والأقرب لهز شباك الترجي سيكون محمد شريف".