مجاهد: ملتزمون بالصعود و الهبوط في كل الدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نفى رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، ما يتردد بخصوص قواعد الهبوط والصعود خلال مسابقات الدوري الجارية.

وأشار مجاهد، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إلى أن اتحاد الكرة مُلتزم بالشروط الخاصة بمسابقة الدوري العام فيما يتعلق بصعود وهبوط الأندية بين أقسام المسابقة.

ونوه رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، إلى عدم وجود نية لدى مسؤولي الجبلاية لتغيير أي من هذه الشروط أو تعديلها خلال الفترة المقبلة.

وأتم مجاهد تصريحاته بالتشديد على عدم وجود نية أيضًا لزيادة عدد الصاعدين من أي درجة من المسابقة أو تقليل عدد الهابطين من أي منها