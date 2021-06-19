مشاهدة مباراة الارجنتين واوروجواي في بث مباشر ببطولة كوبا اميركا 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية في بث مباشر لقمة مباريات اليوم السبت 19 يونيو بين الارجنتين واوروجواي في الجولة الثانية من بطولة كوبا اميركا 2021، والمقرر لها على ملعب ماني جارينشا الوطني في مدينة برازيليا البرازيلية.

يقع المنتخبان الارجنتيني والاوروجوياني في المجموعة الأولى ببطولة كوبا اميركا 2021، والتي تضم منتخبات تشيلي وباراجواي وبوليفيا.

وتنطلق مباراة الارجنتين واوروجواي في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت جرينيتش، 2:00 فجرًا بتوقيت مصر، 3:00 صباحًا بتوقيت السعودية، 4:00 صباحًا بتوقيت سلطنة عمان.

تنقل قمة مباريات اليوم بين راقصي التانجو ونجوم السيليستي على قناة بي إن سبورتس القطرية 5 باقة MAX بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، كما تنقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية، وقناة آرينا سبورت 2 الكرواتية، وقناة كانال يلوس سبورت 3 أفريقيا.

يدير مباراة الارجنتين ضد اوروجواي، الحكم الدولي البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو، والذي لا يكلف عادة بإدارة مباريات دولية للمنتخبات في أمريكا الجنوبية، فمنذ العام الماضي حتى الآن أدار مباراتين فقط ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وأدار الحكم ويلتون بيريرا سامبايو مباراة بين بوليفيا والإكوادور في افتتاح تصفيات مونديال قطر، يوم 12 نوفمبر 2020، وانتهت بفوز مثير للإكوادور بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وعاد ليظهر الحكم سامبايو في تصفيات كأس العالم مطلع شهر يونيو 2021 عندما كلف بمباراة بيرو وكولومبيا، والتي أشهر خلالها البطاقة الصفراء 7 مرات، والبطاقة الحمراء في مناسبتين، وشهد اللقاء فوز رفاق خاميس رودريجيز بثلاثة أهداف نظيفة على أرض بيرو.

ويحتل المنتخب الارجنتيني المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة بسبب التعادل الذي تعرض له في الافتتاح أمام تشيلي، ويتذيل منتخب بوليفيا دون أي نقاط بسبب تعرضه لخساراتين أمام باراجواي وتشيلي.

وسيبدأ منتخب اوروجواي بقيادة لويس سواريز مبارياته في كوبا امريكا 2021 بمواجهة الارجنتين اليوم السبت، وإذا ما تمكن من الفوز سيدخل في منافسة واضحة مع تشيلي على الصدارة، لكن هل يسمح ليونيل ميسي بذلك؟

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