يورو 2020 | اسكتلندا تُجبر انجلترا على التعادل في ويمبلي..وترفع شعار عودة القلوب الشجاعة

تعرف على نتيجة مباراة انجلترا واسكتلندا في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2020، والتي استضافها ملعب ويمبلي في العاصمة الانجليزية لندن، في قمة مباريات اليوم الجمعة 18 يونيو.

أخفق المنتخب الانجليزي في هز شباك ضيفه الاسكتلندي في المباراة الأخيرة بمباريات اليوم الثامن ببطولة كأس أمم أوروبا، ليتأجل حسم هوية المتأهلين عن المجموعة الرابعة إلى الجولة الأخيرة.

وبهذه النتيجة يبقى منتخب إنجلترا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب التشيك الذي تصدر المجموعة بعد تعادله مع كرواتيا في وقت سابق من مباريات اليوم الجمعة.

بدأ الإنجليز المباراة بشكل مميز حين هددوا مرمى حارس مرمى اسكتلندا، ديفيد مارشال، بأكثر من فرصة مؤكدة للتسجيل، لكنهم فشلوا في المواصلة على نفس النسق.

وارتدت رأسية خطيرة من القائم الأيسر لمنتخب اسكتلندا في الدقيقة 11، بعد رأسية نموذجية من قلب دفاع مانشستر سيتي “جون ستونز” الذي ارتقى بشكل مثالي لاستقبال كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة أرسلت من الجهة اليمنى.

وبعد دقائق قليلة أهدر موهبة مانشستر سيتي “فيل فودين” شبه إنفراد مع الحارس مارشال بتسديد الكرة برعونة كبيرة لتمر بمحازاة القائم الأيمن بقليل.

ورد المنتخب الاسكتلندي على تلك الفرص بالاستحواذ والتحكم في إيقاع اللعب، لينجح في امتصاص حماس لاعبي المنتخب الانجليزي الذي ظهر عليهم الإعياء والإرهاق فيما تبقى من أحداث الشوط الأول.

وهددت اسكتلندا بفرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 30 عن طريق رأسية تشي آدامز، لكن رأسيته لم تكن منضبطة لتضيع فرصة قريبة لتحقيق مفاجأة صادمة.

وكاد منتخب اسكتلندا خلال الشوط الثاني ينجح في حسم ديربي بريطانيا لصالح بتسجيل هدف مُباغت في الدقيقة 62 أثناء ركلة ركنية حولت بتسديدة جميلة على أقصى يمين الحارس بيكفورد الذي لم يتحرك عليها، لكن الأرض انشقت وأخرجت مدافع تشيلسي ريس جيمس الذي أزاح الكرة من على خط المرمى في اللحظة الأخيرة.

واستعان مدرب اسكتلندا ستيف كلارك بدكة البدلاء في الدقيقتين 76 و86 حين أشرك ستوارت آرمسترونج بدلاً من جيلمور في الدقيقة 76، ثم بكيفن نيسبيت في الدقيقة 86 بدلاً من تشي آدامز.

وقبل تحركات ستيف كلارك، قام مدرب منتخب انجلترا جاريث ساوثجيت بإجراء تغييرين في الدقيقتين 63 و74 لتحسين أداء الخط الأمامي، فدفع بجاك جريليش وماركوس راشفورد بدلاً من فيل فودين وهاري كين، لكن أداء منتخب الأسود الثلاثة لم يتأثر بل زاد ضعفه الهجومي أمام القوة الدفاعية غير العادية لمنتخب القلوب الشجاعة.