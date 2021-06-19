الامارات | نقلة نوعية مرتقبة لمسابقات «الهواة».. اتجاه لإعادة أندية منسحبة

شكرا لقرائتكم خبر عن نقلة نوعية مرتقبة لمسابقات «الهواة».. اتجاه لإعادة أندية منسحبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، أحمد بن درويش، إن بطولات أندية الدرجة الأولى في مقدمة اهتمامات مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، مؤكداً على دورها المهم في تطور الكرة الإماراتية.

وكشف عن أنها ستشهد نقلة نوعية في المستقبل القريب، في مختلف الجوانب، ومن ذلك تشجيع أندية سبق لها أن انسحبت من المسابقة على العودة، أو ضم فرق أخرى قد تكون حاضرة في المستقبل. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «جميع الأفكار التي تطرح في وسائل الإعلام وتخدم دوري الهواة ستجد طريقها للبحث والدراسة والتمحيص والتنفيذ، بعد اختيار الأفضل منها لتطبيقه، وبما يسهم في تطوير المسابقات عموماً، وكذلك بما ينعكس بشكل إيجابي على كرة القدم والرياضة الإماراتية عموماً».

وأضاف: «كل الأفكار مطروحة للبحث والدراسة، وجميعها تخضع لمناقشات مستفيضة خلال اجتماعات اللجان الفنية ومجلس الإدارة، ونتطلع لاعتماد ما يخدم المسابقات». وبخصوص زيادة عدد الأندية التي ستشارك في الموسم المقبل، أوضح: «هناك جهود للتشجيع على عودة الفرق المنسحبة سابقاً، أو فرق أخرى من الممكن أن تكون حاضرة في المسابقة».

وكانت «الإمارات اليوم» استطلعت في عدد سابق آراء رياضيين مهتمين بشؤون أندية الهواة، قالوا إن مسابقات الهواة بحاجة لعدد من التحسينات لتتطور بشكل أفضل، ومن ذلك تغيير آلية الصعود والهبوط، وإشهار مسابقة جديدة تضاف إلى بطولة الدوري، وإقامة الدوري بثلاث مراحل، لزيادة عدد المباريات، والتطوير الإداري، وتصعيد لاعبين من المراحل السنية للفرق الأولى كشرط للوجود في البطولات، إضافة إلى المشاركة في كأس رئيس الدولة من الدور الأول، لزيادة الاحتكاك مع أندية المحترفين.

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