الامارات | النصر يفاضل بين ألمانيا وهولندا وإسبانيا لإقامة المعسكر الخارجي

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفاضل بين ألمانيا وهولندا وإسبانيا لإقامة المعسكر الخارجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاضل شركة الكرة بنادي النصر بين ثلاث دول لإقامة معسكر الإعداد للموسم الجديد، وهي ألمانيا، وهولندا، وإسبانيا، وذلك طبقاً للإجراءات الاحترازية، والوضع العام بالدول الثلاث من حيث انتشار الوباء، والاستقرار في الوضع الصحي.

وأكد مصدر في النادي لـ «الإمارات اليوم» أن لاعبي العميد سيبدأون تجمعهم في الأول من يوليو المقبل بإجراء الفحوص الطبية، قبل الانتظام في التدريبات الداخلية حتى موعد السفر إلى المعسكر الخارجي. وفي ما يتعلق بالتعاقدات، فقد قام النادي بتجديد عقد البرتغالي توزي حتى 2023، كما تم تجديد تعاقد لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز حتى 2024، والمدافع البرازيلي ليما حتى 2025، مع استمرار ضياء سبع، والجزائري مهدي عبيد. وعلى مستوى المواطنين، ضم الحارسين، عادل أبوبكر من الجزيرة، وعبدالله التميمي بعد رحلة قصيرة مع الفجيرة، بينما توجه بالشكر إلى الحارس إبراهيم عيسى، الذي ترك النادي. وتعاقد مع المدافع العراقي محمد مصطفى، قادماً من الفجيرة لثلاثة مواسم، وتم تسجيله في فئة المقيمين.

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