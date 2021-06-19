الامارات | شباب الأهلي يبدأ حلم رباعية السلة الخليجية بـ «النصر»

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يبدأ حلم رباعية السلة الخليجية بـ «النصر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن شباب الأهلي مشواره في بطولة الأندية الخليجية الأبطال لكرة السلة، بالفوز على ضيفه النصر السعودي، بفارق خمس نقاط بنتيجة 98-93، أمس، في افتتاح النسخة الـ40، المقامة على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي فرع «الممزر»، وتمتد حتى 26 يونيو الجاري، والساعي من خلالها «فرسان السلة» إلى إضافة لقبهم الخليجي الرابع، عقب الثلاثية على التوالي أعوام 2015 و2016 و2017.

كما شهد اليوم الافتتاحي تحقيق الأهلي البحريني انتصاراً صعباً على الشمال القطري، جاء بفارق أربع نقاط بنتيجة 97-93.

ونجح شباب الأهلي في فرض إيقاعه على مجريات الشوط الأول، بالاعتماد على الدفاع الضاغط وإغلاق المساحات في وجه لاعبي النصر السعودي، التي قادت «فرسان دبي» لنيل الأفضلية المطلقة في الربعين الأول والثاني بواقع «33-22 و25-22».

ومع انطلاق الشوط الثاني، دفع لاعبو شباب الأهلي ضريبة الأخطاء الهجومية والتسرع في إنهاء الهجمات التي أتاحت للنصر السعودي نيل الأفضلية في نتيجتي الربعين الثالث والرابع «22-20 و27-20»، والتي لن تكون كافية للسعوديين في العودة بنتيجة المباراة التي ذهبت لصالح «فرسان السلة».

وفي ثاني المباريات فرّط فريق الشمال القطري بتقدمه في الفترتين الأولى والثالثة بواقع «30-16 و19-18»، بعد أن نجح الأهلي البحريني وعبر الدفاع الضاغط والاختراقات السريعة في تقليص الفارق وحسم نتيجة المباراة لصالحه بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجتي الفترتين الثانية والرابعة، بواقع «33-22 و30-21».

ويقضي نظام البطولة التي تقتصر المشاركة فيها على خمسة فرق ممثلة بشباب الأهلي والكويت الكويتي والأهلي البحريني والنصر السعودي والشمال القطري، بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام الدوري من مرحلة واحدة، يتحدد من خلاله هوية الفرق الأربعة الأولى المتأهلة إلى الدور المربع الذهبي الذي ينطلق في 25 يونيو الجاري، ويتحدد من خلاله طرفا النهائي.

7 ألقاب إماراتية

يحمل شباب الأهلي آمال السلة الإماراتية في حصد اللقب الثامن في الأندية الخليجية، بعد الوحدة والشباب عامي 1993 و2011، وثلاثية «فرسان دبي» بين عامي 2015 و2017، وثنائية الشارقة في النسختين الأخيرتين 2018 و2019.

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