اخبار الرياضه

الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 يونيو 2021

تغطية

عبّر مشجعون لأندية الهواة عن رغبتهم في زيادة التغطية الإعلامية لمنافسات الموسم المقبل، من خلال الاستعداد المبكر، ويطلبون عقد ورش عمل بين القنوات التلفزيونية والأندية لتحقيق هذا المطلب.

لاحج

كشف لاعب حتا السابق، لاحج صالح حبوش، لـ«الإمارات اليوم»، عن وجود مفاوضات يجريها وكيل أعماله مع نادي كلباء للانضمام إليه، وتمثيله في دوري الخليج العربي.

تأجيل

يتجه اتحاد لعبة جماعية إلى تأجيل الجمعية العمومية العادية، ريثما ينتهي من تعديل نظامه الداخلي، للمواءمة مع نظام «الحوكمة للاتحادات »، الذي أطلقته الشهر الماضي الهيئة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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