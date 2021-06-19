اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 يونيو 2021

أمم أوروبا

المجر - فرنسا 17:00

البرتغال - ألمانيا 20:00

إسبانيا - بولندا 23:30

دوري أبطال إفريقيا

الترجي - الأهلي 20:00

الوداد - كايزر شيفس 23:00

الدوري المغربي

الجيش - وجدة 20:00

آسفي - التطواني 22:15

المحمدية - بركان 00:30

الدوري الأردني

السلط - الحسين 18:00

الرمثا - البقعة 20:30

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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