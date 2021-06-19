الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 19 يونيو 2021
أمم أوروبا
المجر - فرنسا 17:00
البرتغال - ألمانيا 20:00
إسبانيا - بولندا 23:30
دوري أبطال إفريقيا
الترجي - الأهلي 20:00
الوداد - كايزر شيفس 23:00
الدوري المغربي
الجيش - وجدة 20:00
آسفي - التطواني 22:15
المحمدية - بركان 00:30
الدوري الأردني
السلط - الحسين 18:00
الرمثا - البقعة 20:30
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