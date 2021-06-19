بعد جراحة ناجحة.. إريكسن يغادر المستشفى.. ويوجه رسالة إلى الجماهير

الشارقة - اميمة ياسر -

غادر النجم الدنماركي كريستيان إريكسن المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة، بعد إصابته بأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا ضمن منافسات بطولة يورو 2020.

وكان إريكسن (29 عاماً) قد أصيب بنوبة قلبية أثناء المباراة التي خسرها فريقه يوم السبت الماضي.

وأجرى إريكسن جراحة لزراعة منظم لضربات القلب بعد سقوطه مغشياً عليه في أرض الملعب أمام فنلندا.

كان طبيب منتخب الدنمارك قد أعلن أن إريكسن يحتاج لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب. ‎

ويمنع الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.

وكان الاتحاد الدنماركي قد أصدر بيانًا قال فيه إن إريكسن "خضع لعملية جراحية ناجحة وخرج اليوم من ريجوسبيتالت“.

وأضاف البيان: “اليوم زار أيضًا المنتخب الوطني في هيلسينجور، ومن هناك سيعود إلى المنزل ويقضي بعض الوقت مع عائلته“.

كما تضمن البيان رسالة من إريكسن نفسه، قال فيها: “شكرًا لكم على العدد الهائل من التحيات، لقد كان من المذهل رؤيتها والشعور بها، لقد سارت العملية بشكل جيد وأنا أقوم بعمل جيد في ظل هذه الظروف“.

وأضاف إريكسن في رسالته: “كان من الرائع حقًا رؤية اللاعبين مجددًا بعد المباراة الرائعة التي خاضوها الليلة الماضية، ولا داعي للقول إنني سأشجعهم ضد روسيا يوم الإثنين ”.

وكان إريكسن قد خضع لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب، وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى.

وأمس الخميس، تم تكريم كريستيان إريكسن خلال مباراة الدنمارك أمام بلجيكا في بطولة أوروبا 2020، في أول مباراة للدنمارك منذ دخوله للمستشفى.

وقبل انطلاق المباراة، تم إحضار لافتة عملاقة تحمل رقم إريكسن رقم 10 إلى الملعب، فيما ردد المشجعون: “لن تمشي وحدك“، نشيد كرة القدم الشهير.

وفي الدقيقة العاشرة في إشارة لرقم قميص إريكسن توقف اللعب لمدة دقيقة تكريمًا للنجم الدنماركي، ووقف الحشد واللاعبون وصفقوا للنجم الذي يتعافى.