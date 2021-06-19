شكرا لقرائتكم خبر عن اللقانى: الإصرار والعزيمة سر تتويج الزمالك بكأس الطائرة وتفوقنا بدنيا على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد اللقاني، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر والتتويج بلقب البطولة، وقال اللقاني في تصريحات للموقع الرسمي إن لاعبي الزمالك كانوا على قلب رجل واحد، وكان لديهم الإصرار على هزيمة الأهلي والتتويج بالكأس وتعويض خسارة لقب الدوري.
وأضاف اللقاني أن التركيز قاد الفريق للفوز على النادي الأهلي الذي يعد "منتخب مصر" لامتلاكه 11 لاعبا دوليا بجانب محترفين اثنين، موضحا أن العامل البدني كان له دور مهم في حسم اللقاء لصالح الزمالك.
وأوضح اللقاني أن الزمالك فاز على طلائع الجيش في الدور نصف النهائي بعد خوض 4 أشواط، واليوم فاز على الأهلي بعد خوض 5 أشواط، وقدم لاعبو الزمالك أداء ثابتا فنيا وبدنيا خلال اللقاءين وهذا يدل على أن الفريق كان على أتم استعداد لمواجهات نصف النهائي والنهائي فنيا وبدنيا.
وأكد اللقاني أن المباراة كانت حاسمة ومصيرية في تاريخ الجيل الحالي بنادي الزمالك، خاصة أن الفريق لم يحقق الانتصار على الأهلي في السنوات الأخيرة، والهزيمة في لقاء اليوم كانت كفيلة بتدمير هذا الجيل.
كما أكد أحمد فتحي لاعب فريق طائرة الزمالك أن الفريق قدم مباراة قوية أمام الأهلي واستحق التتويج بلقب البطولة، وقال فتحي إن التركيز كان سلاح الزمالك لهزيمة الأهلي والتتويج بلقب كأس مصر، مشيرا إلى أن بطولة الكأس أكبر رد على المشككين في إمكانيات وقدرات اللاعبين.
وأوضح أن الزمالك فاجأ الأهلي في لقاء اليوم بخوض اللقاء بخطة مختلفة عن التي تقابل بها الفريقان من قبل، مما ساهم في حسم الفريق لأول شوطين في المباراة.
وأضاف أن الفريق تأثر ببعض القرارت التحكيمية في الشوطين الثالث والرابع، مؤكدا أن إصرار وعزيمة لاعبي الزمالك كان سر هزيمة الأهلي والفوز بالبطولة.
وأشار أحمد فتحي إلى أن لاعبي الزمالك لم يتأثروا بدنيا على الرغم من أن الفريق خاض 5 أشواط أمام الأهلي بسبب قلة معدلات أعمار اللاعبين على عكس النادي الأهلي الذي يمتلك لاعبين معدل أعمارهم كبير، موضحا أن عامل اللياقة البدنية ساهم في حسم الشوط الخامس لصالح القلعة البيضاء والتتويج بالبطولة.
وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في نهائي كأس مصر، باللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الجمعة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.