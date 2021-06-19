شكرا لقرائتكم خبر عن اللقانى: الإصرار والعزيمة سر تتويج الزمالك بكأس الطائرة وتفوقنا بدنيا على الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد اللقاني، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر والتتويج بلقب البطولة، وقال اللقاني في تصريحات للموقع الرسمي إن لاعبي الزمالك كانوا على قلب رجل واحد، وكان لديهم الإصرار على هزيمة الأهلي والتتويج بالكأس وتعويض خسارة لقب الدوري.

وأضاف اللقاني أن التركيز قاد الفريق للفوز على النادي الأهلي الذي يعد "منتخب مصر" لامتلاكه 11 لاعبا دوليا بجانب محترفين اثنين، موضحا أن العامل البدني كان له دور مهم في حسم اللقاء لصالح الزمالك.

وأوضح اللقاني أن الزمالك فاز على طلائع الجيش في الدور نصف النهائي بعد خوض 4 أشواط، واليوم فاز على الأهلي بعد خوض 5 أشواط، وقدم لاعبو الزمالك أداء ثابتا فنيا وبدنيا خلال اللقاءين وهذا يدل على أن الفريق كان على أتم استعداد لمواجهات نصف النهائي والنهائي فنيا وبدنيا.

وأكد اللقاني أن المباراة كانت حاسمة ومصيرية في تاريخ الجيل الحالي بنادي الزمالك، خاصة أن الفريق لم يحقق الانتصار على الأهلي في السنوات الأخيرة، والهزيمة في لقاء اليوم كانت كفيلة بتدمير هذا الجيل.