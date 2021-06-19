شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: لم نكن فى حالتنا أمام دجلة وسنعيد حساباتنا الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، أن فريقه كان بعيدا عن مستواه في مباراته أمام دجلة، والتي انتهت على وقع التعادل السلبي بين الفريق، على استاد السلام.

وتابع شحاتة أن الفريق لم يكن في يومه، وبالتالي فالخروج بنقطة التعادل أفضل من تلقى الهزيمة، خاصة أن الفريق لم يقدم المستوى المنتظر منه طوال أحداث اللقاء، قائلا: "مكناش في يومنا، ومستوانا انخفض بعد مباراة الزمالك".

وأكد شحاتة أن الفترة المقبلة ستشهد بعض التعديلات التي ينتظر أن تلقى بظلالها على الفريق لتحسين النتائج في الجولات المتبقية من الدوري.

وحسم التعادل السلبى نتيجة مباراة الجونة ووادى دجلة التي انتهت منذ قليل على ملعب السلام ضمن لقاءات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، بهذه النتيجة يحتل فريق وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق الجونة المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة.

وظهر لاعبو الفريقين بأداء متواضع للغاية، حيث لا توجد هجمات خطيرة من قبل هجوم لاعبى وادى دجلة و الجونة بينما جاءت اللقطة الوحيدة فى أحداث الشوط الأول، وهى سقوط محمود الشبراوى لاعب الجونة داخل منطقة جزاء الفريق الدجلاوى ولكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء بسبب عدم الالتحام مع المدافع والرجوع إلى تقنية الفار للتأكد من سلامة الكرة.