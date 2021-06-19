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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 18 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 / 6 / 2021 فى مقدمتها ، بعد عرض النصر السعودي .. الزمالك يفاوض الونش للتجديد وغلق ملف الرحيل .
بعد عرض النصر السعودي .. الزمالك يفاوض الونش للتجديد وغلق ملف الرحيل
فتح مسئولو نادي الزمالك خط المفاوضات مع محمود حمدي الونش مدافع الفريق، بعد تلقي فاكسا رسميا من نادي النصر السعودي، يطلب فيه التعاقد مع الونش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
الأهلي يؤكد على ضرورة عمل الـ«var» وبكفاءة عالية فى مباراة الترجي
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلى، خلال حضوره الاجتماع الفني الخاص بمباراة الترجي والأهلي، على ضرورة التأكد من عمل الـ«var» في المباراة، وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وفقا لما هو متبع في المباريات الإفريقية المحدد العمل فيها بتقنية الـ« var».
الأهلي يؤجل ارسال القسط الأخير من صفقة طاهر للمقاولون إلى أول يوليو المقبل
أرجأ مسئولو النادي الأهلي إرسال الدفعة الأخيرة من صفقة طاهر محمد طاهر والتي كان من المقرر إرسالها إلى نادي المقاولون العرب منتصف يونيو الجاري، إلى الأول من يوليو المقبل.
عواد يظهر فى الزمالك ويشارك فى التدريبات بعد "عقابه" أمام أسوان
تواجد محمد عواد، حارس الزمالك، فى مقر النادى اليوم الجمعة، ويشارك فى الوقت الحالى بالتدريبات المقامة على ملعب النادى، بعد قرار الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بإعادته لخوض التدريبات عقب استبعاده من مباراة أسوان الأخيرة، لأسباب عقابية، فى المواجهة التى جمعت الفريقان أمس الخميس، في الجولة الـ26 بالدوري الممتاز.
"جنش" يقترب من الاستمرار "أساسيًا" فى حراسة مرمى الزمالك أمام المقاصة
يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، استمرار الاعتماد على محمود جنش، حارس مرمى الأبيض، فى مباراة الفريق المقبلة أمام مصر المقاصة فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، وذلك بعدما ظهر بمستوى جيد خلال مشاركته أساسيًا فى مباراة الزمالك وأسوان، التى أقيمت مساء الخميس الماضى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.