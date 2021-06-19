7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 18 / 6 / 2021

أرجأ مسئولو النادي الأهلي إرسال الدفعة الأخيرة من صفقة طاهر محمد طاهر والتي كان من المقرر إرسالها إلى نادي المقاولون العرب منتصف يونيو الجاري، إلى الأول من يوليو المقبل.

عواد يظهر فى الزمالك ويشارك فى التدريبات بعد "عقابه" أمام أسوان

تواجد محمد عواد، حارس الزمالك، فى مقر النادى اليوم الجمعة، ويشارك فى الوقت الحالى بالتدريبات المقامة على ملعب النادى، بعد قرار الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بإعادته لخوض التدريبات عقب استبعاده من مباراة أسوان الأخيرة، لأسباب عقابية، فى المواجهة التى جمعت الفريقان أمس الخميس، في الجولة الـ26 بالدوري الممتاز.

"جنش" يقترب من الاستمرار "أساسيًا" فى حراسة مرمى الزمالك أمام المقاصة

يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، استمرار الاعتماد على محمود جنش، حارس مرمى الأبيض، فى مباراة الفريق المقبلة أمام مصر المقاصة فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، وذلك بعدما ظهر بمستوى جيد خلال مشاركته أساسيًا فى مباراة الزمالك وأسوان، التى أقيمت مساء الخميس الماضى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.