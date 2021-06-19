شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الاتحاد السكندري: مباراتنا القادمة مع المحلة صعبة ومعقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري أن مباراة زعيم الثغر المقبلة مع المحلة ستكون صعبة ومعقدة للغاية قائلا: "عشان تواجه المحلة في المحلة فده من أصعب المباريات اللي ممكن تلعبها، لكننا سنخوض المباراة برغبة الفوز والعودة بالنقاط الثلاثة".

وعن عدم مشاركاته بصفة مستمرة في التشكيل الأساسي للفريق أكد عطية أنه ملتزم بتعليمات وقرارات الجهاز الفني بقيادة العميد حسام حسن قائلا: "لعبت ملعبتش أنا تحت أمر الجهاز، وكل لاعيبة الفريق رجالة ولديهم روح انتصارية كبيرة".

وتابع لاعب وسط زعيم الثغر فى تصريحات له: "مباراتنا مع المقاصة كانت غريبة وواجهنا سوء حظ في ضربة الجزاء، لكن في النهاية نجحنا في تسجيل هدف وأثنين، وأعد جماهير الاتحاد السكندري بأن كل مباراة ستكون فرحة جديدة لهم".

وختم عطية: "بشكر الجماهير والجهاز الفني، وبشكل جميع زملائي، وجميعنا مقدرين الدعم الإداري من محمد مصيلحي والجماهيري من شعب الإسكندرية ونرغب في إسعادهم دائما".

ورفع الاتحاد السكندرى رصيده بجدول ترتيب الدوري الى 37 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

تغلب فريق الاتحاد السكندري على نظيره مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالحولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى والتى اقيمت على ستاد الإسكندرية.

سجل الأهداف للاتحاد السكندرى خالد قمر فى الدقائق 9 و 23 بينما سجل للمقاصة باسم مرسى فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء .