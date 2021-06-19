شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يقود الجبهة اليمنى للأهلي أمام الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع بأكرم توفيق لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر في مباراة الترجي غدا السبت في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، لتعويض غياب محمد هاني الظهير اليمن الأساسي، لظروف إصابته بشد في العضلة الأمامية وتخلفه عن رحلة السفر إلى تونس.

وشهدت تدريبات الأهلي الأخيرة بتونس اعتماد موسيماني على أكرم توفيق في قيادة الجبهة اليمنى تمهيدا للاعتماد عليه في موقعة الغد، لتعويض محمد هاني في التشكيل الأساسي بمباراة بطل تونس، كما حرص الجهاز الفني على تقديم بعض النصائح الخاصة للاعب، لاسيما أنه سيلعب على حمدو الهوني أهم مفاتيح لعب الترجي في موقعة الغد.

ورغم أن تدريبات الأهلي التي سبقت السفر إلى توني كان يعتمد خلالها موسيماني على الثنائي حسين الشحات ورامي ربيعة في الجبهة اليمنى، إلا أنه اعتمد على أكرم توفيق بعد انضمام لاعبي المنتخب الأولمبي لتدريبات الأهلي ومنهم أكرم توفيق، إلا أن موسيماني لجأ إلى توظيف أكرم في هذه الجبهة للمشاركة أساسيا في مباراة الغد.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء غدٍ السبت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويخوض الأهلي مباراة الترجي مرتديا الزي الأزرق، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة، الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وعُقد الاجتماع الفني في فندق الترجي بحضور وفد الفريق التونسي، ومراقب المباراة وحكم ومنسق المباراة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وشهد الاجتماع الفني للمباراة الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية، ومن بينها زي الفريقين في مواجهة الغد، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث تم الاتفاق عن ارتداء الأهلي للزي الأزرق بالكامل، فيما يرتدي الترجي زيه التقليدي.