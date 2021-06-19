شكرا لقرائتكم خبر عن الأكثر إرسالا للعرضيات وتمريرات صحيحة فى الأهلي قبل موقعة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي مواجهة صعبة واختبارا قويا في مباراته ضد الترجي التونسي غدا السبت على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة صعبة على بطل أفريقيا في نسختها الأخيرة، بسبب طموح بطل تونس في استعادة اللقب الأفريقي الغائب عنه.

الأهلي يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب برادس على أن يحسم بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية من موقعة الإياب على استاد "الأهلي والسلام" يوم 26 يونيو الجاري، في طريقه لتحقيق اللقب العاشر في تاريخه والاحتفاظ باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

ونستعرض أبرز أرقام لاعبي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا في دوري الأبطال هذا الموسم، من حيث أكثر اللاعبين تمرير بشكل صحيح والأكثر إرسالا للعرضيان:

أليو ديانج (453)

بدر بانون (419)

عمرو السولية (318)

ياسر إبراهيم (316)

محمد مجدي أفشة (303)

محمد هاني (15)

أيمن أشرف (12)

محمود وحيد (10)

علي معلول (5)

محمد مجدي أفشة (5)

طاهر محمد طاهر (5)

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلى، خلال حضوره الاجتماع الفني الخاص بمباراة الترجي والأهلي، على ضرورة التأكد من عمل الـ«var» في المباراة، وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وفقا لما هو متبع في المباريات الإفريقية المحدد العمل فيها بتقنية الـ« var».

وشدد مدير الكرة خلال حضوره الاجتماع الفني الذي جرى ظهر اليوم بفندق الترجي التونسي على ضرورة التأكد من عمل تقنية الـ«var» وبجودة ودقة عالية خلال المباراة؛ وذلك حفاظا على حقوق الفريقين.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء غدٍ السبت على استاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ويخوض الأهلي مباراة الترجي مرتديا الزي الأزرق، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة، الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

وعُقد الاجتماع الفني في فندق الترجي بحضور وفد الفريق التونسي، ومراقب المباراة وحكم ومنسق المباراة ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

وشهد الاجتماع الفني للمباراة الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية، ومن بينها زي الفريقين في مواجهة الغد، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث تم الاتفاق عن ارتداء الأهلي للزي الأزرق بالكامل، فيما يرتدي الترجي زيه التقليدي.