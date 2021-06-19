أخبار الأهلي اليوم الجمعة 18 / 6 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 18 / 6 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها خوض الفريق الأحمر مرانه الأخير على الملعب الرئيسي لاستاد رادس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي غدا السبت في ذهاب الدوري قبل النهائي، وهو المران الذي شهد مشاركة أحمد رمضان بيكهام بشكل طبيعي ليتأكد جاهزيته للمشاركة في المباراة.

إقترب بييتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من حسم تشكيل الفريق المتوقع لمباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا ، وينوي موسيماني إجراء عدة تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الترجي في مباراتهما معاً مساء غد، السبت، بتونس في دوري أبطال أفريقيا. وعلم ”الخليج 365” أن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الترجي غداً ، يضم ، كلاً من : محمد الشناوي ، بدر بانون ،أيمن أشرف ، أكرم توفيق ، على معلول ، آليو ديانج ، حمدي فتحي ، عمرو السولية ، طاهر محمد طاهر ، صلاح محسن ومحمد شريف.

حرص الفنان أحمد فهمي على زيارة فريق الأهلي في ملعب رادس قبل خوض المران الختامي، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي غدا السبت، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. واستغل أحمد فهمي، المعروف بانتمائه الشديد للأهلي، تواجده في تونس من أجل التوجه إلى ملعب رادس ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين، والتقى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر. وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلى، خلال حضوره الاجتماع الفني الخاص بمباراة الترجي والأهلي، على ضرورة التأكد من عمل الـ"var" في المباراة، وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وفقا لما هو متبع في المباريات الإفريقية المحدد العمل فيها بتقنية الـ« var».

شارك أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جانب من التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي غدا السبت. واستكمل بيكهام فقرات المران منفردا تحت إشراف إخصائي التأهيل بالفريق، حيث يعاني من إجهاد خفيف في الضامة، وخضع لاختبار طبي قبل انطلاق المران، وفضل الجهاز الطبي أن يستكمل اللاعب المران منفردا تحت إشراف إخصائي التأهيل. أوضح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أنه يحترم فريق الترجي ومديره الفني، لكن الأهلي جاء إلى تونس من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، لإسعاد جماهير النادي التي تعشق دائما المنافسة على الألقاب. وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي الذي عقد اليوم الجمعة: "نعلم جميعا أهمية هذه المباراة والجميع يعلم مدى قوة مواجهات الترجي والأهلي. وأهمية المباراة لا تتعلق فقط بالوصول إلى النهائي لكنها تخص تاريخ الناديين ومنافساتهما المستمرة دائما على البطولات". قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة الترجي غدا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مباراة صعبة جدا، وإن الجميع يدرك أهميتها جماهيريا مثلما يدرك قيمة فريق الترجي المنافس المستمر للأهلي في المحافل الإفريقية. أضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن المباراة أن الأهلي يستعد لمواجهتي الترجي منذ ١٥ يوما أو أكثر، وأن الفريق في كامل تركيزه ويسعى لتقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة وحسم الصعود للمباراة النهائية.

نفى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ما تردد بشأن إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق، أو شكواه من أي إصابات، مؤكدا أن اللاعب يشارك بشكل كامل في تدريبات الفريق؛ استعدادا لمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي غدا السبت. وأكد الجهاز الطبي أن أكرم توفيق شارك في مران الأهلي أمس الخميس، ومن قبله مران الأربعاء كاملا، بعد تعافيه من إصابة بكدمة في « قصبة القدم» قبل الوصول إلى تونس.