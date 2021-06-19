شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجدد مقاعد البدلاء فى استاد عثمان أحمد عثمان بشعار ذئاب الجبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مسئولو المقاولون العرب مقاعد البدلاء الخاصة باستاد عثمان أحمد عثمان، بمقر النادي بالجبل الأخضر، وتزينت المقاعد الجديدة بشعار ذئاب الجبل، وهو الشعار الخاص بفريق المقاولون. ويستعد المقاولون لمواجهة إنبي يوم 28 يونيو الجاري، في مباراة الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 7 مباريات وتعادل فى مثلهم، بينما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 26 هدفاً، واستقبلت شباكهم 31 هدفاً آخر.

من ناحية أخرى، كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن مطالبة جماهير الزمالك له بحسم صفقة سيف الدين الجزيري، مهاجم ذئاب الجبل المعار إلى الزمالك في الموسم الجاري، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: جماهير الزمالك عندما تقابلني بالصدفة تطالبني بحسم صفقة الجزيري وتسهيل انتقاله إلى الزمالك، بعد تألقه مع الفريق.

وأضاف: "علاقتنا بالزمالك مميزة ولذلك أجلنا مناقشة العروض الاحترافية للجزيري لأن القلعة البيضاء يحق لها شراء اللاعب وفقاً للعقد المبرم بيننا".

استكمل: "سيف الجزيري عانى كثيراً من الإعلام في بداية انضمامه إلى الزمالك، لكني كنت أثق في قدراته وأعلم أنه سيكون إضافة قوية لأي فريق، وننتظر تحديد موقف الزمالك في الفترة المقبلة".