أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 / 6 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 / 6 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يؤكد على ضرورة عمل الـ«var» وبكفاءة عالية فى مباراة الترجي

الأهلي يؤكد على ضرورة عمل الـ«var» وبكفاءة عالية فى مباراة الترجي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلى، خلال حضوره الاجتماع الفني الخاص بمباراة الترجي والأهلي، على ضرورة التأكد من عمل الـ«var» في المباراة، وتحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وفقا لما هو متبع في المباريات الإفريقية المحدد العمل فيها بتقنية الـ« var».