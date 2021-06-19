شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. ماذا قدم الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا قبل موقعة الترجي الحاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لخوض تحد صعب عندما يواجه الترجى التونسى غدا السبت على ملعب حمادى العقربى برادس فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى مباراة صعبة على بطل أفريقيا فى نسختها الأخيرة، بسبب طموح بطل تونس فى استعادة اللقب الأفريقى الغائب عنه.

ويرغب الأهلي فى تحقيق نتيجة إيجابية فى موقعة الذهاب برادس على أن يحسم بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية من موقعة الإياب على استاد "الأهلى والسلام" يوم 26 يونيو الجارى، فى طريقه لتحقيق اللقب العاشر فى تاريخه والاحتفاظ باللقب القارى للمرة الثانية فى تاريخه.

ونستعرض أبرز أرقام لاعبى الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا فى دورى الأبطال هذا الموسم:

لعب: 10

سجل: 10 منها ضربتا جزاء

دخل مرماه: 6

حافظ على شباكه: 6

تسديدات فى العارضة: 4

تسديدات: 130

تسديدات على المرمى: 47

من 0 إلى 15 سجل 3

من 16 إلى 30 (2)

من 31 إلى 45 (3)

من 46 إلى 60 (1)

من 61 إلى 75 (5)

من 76 إلى 90 (5)

وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، خلال حضوره الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الترجى والأهلى، ضرورة التأكد من عمل الـ«var» فى المباراة، وتحت إشراف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، وفقا لما هو متبع فى المباريات الإفريقية المحدد العمل فيها بتقنية الـ« var».

وشدد مدير الكرة خلال حضوره الاجتماع الفنى الذى جرى ظهر اليوم بفندق الترجى التونسى على ضرورة التأكد من عمل تقنية الـ«var» وبجودة ودقة عالية خلال المباراة؛ وذلك حفاظا على حقوق الفريقين.

ويختتم الأهلى تدريباته مساء اليوم؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجى التونسى فى ذهاب الدور قبل النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة فى السادسة مساء غدٍ السبت على استاد حمادى العقربى بمدينة رادس.

ويخوض الأهلي مباراة الترجى مرتديا الزى الأزرق، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفنى للمباراة، الذى أقيم ظهر اليوم الجمعة، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلى، المدير الإدارى، وماهر عبد العزيز، إدارى الفريق.

وعُقد الاجتماع الفنى فى فندق الترجى بحضور وفد الفريق التونسى، ومراقب المباراة وحكم ومنسق المباراة ومسؤولى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف.

وشهد الاجتماع الفنى للمباراة الاتفاق على كافة الأمور التنسيقية والتنظيمية، ومن بينها زى الفريقين فى مواجهة الغد، وموعد وصولهما إلى ملعب المباراة، حيث تم الاتفاق عن ارتداء الأهلى للزى الأزرق بالكامل، فيما يرتدى الترجى زيه التقليدي.