شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى يكشف سر اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه في البرنامج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، عن سر إعتذار أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق وأمير مرتضى، المشرف العام السابق على فريق كرة القدم بالقلعة البيضاء، معه في برنامج «حديث القاهرة».

وكان من المفترض أحمد وأمير مرتضى منصور، في برنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى.

وقال إبراهيم عيسى، في تصريحات تلفزيونية :«كان من المفترض أن يظهر احمد وأمير مرتضى، معي في البرنامج اليوم، للحديث عن بعض القضايا الرياضية، ولكن فوجئت قبل صلاة الجمعة، بساعة برسالة من أمير مرتضى، يبلغني فيها عن إعتذاره هو وشقيقه عن الظهور في البرنامج لأسبابها الخاصة».

وأضاف :«أتقبل الإعتذار وأتفهمه، ونحن نرحب بظهورهما معنا في البرنامج في اليوم الذي يناسبهما، ليتحدثا عن الشأن الكروي في الرياضية المصرية».