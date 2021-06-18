شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين إنجلترا واسكتلندا في يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادلت إنجلترا سلبيا مع اسكتلندا بعد أداء باهت في المجموعة الرابعة لبطولة أوروبا لكرة القدم يورو 2020 في استاد ويمبلي اليوم الجمعة.

ورد القائم ضربة رأس لجون ستونز مدافع إنجلترا في الدقيقة 12، بينما أجبر الاسكتلندي ستيفن أودونيل الحارس جوردان بيكفورد على التصدي لتسديدة مباشرة رائعة.

وبعد الاستراحة، قدم ديفيد مارشال حارس اسكتلندا أداء جيدا لينقذ تسديدة منخفضة من ميسون ماونت، بينما أهدر تشي آدمز مهاجم الضيوف فرصة جيدة في الدقيقة 78.

ورفعت منتخب إنجلترا رصيده إلى أربع نقاط لتتقاسم الصدارة مع جمهورية التشيك التي تستضيفها يوم الثلاثاء المقبل في ويمبلي أيضا، بينما تملك اسكتلندا نقطة واحدة متساوية مع كرواتيا قبل لقائهما في جلاسجو في اليوم ذاته.